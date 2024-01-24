В Ялте намерены отремонтировать 400 подъездов в многоквартирных домах

Как сообщил заместитель главы администрации Юрий Журавлев уже отремонтировано более 100 подъездов:

До конца марта планируем сделать уже 200. Темп набираем активно благодаря меценатам, за счет которых и проводятся работы. Планомерную работу ведут и управляющие организации.

В администрации Ялты отмечают, что огромную помощь оказывает Депутат Государственной Думы РФ Юрий Нестеренко – ремонт десятков подъездов уже идет при его финансовой поддержке.

Первый этап планируем завершить к весне, а после – сформировать новый список и продолжить, — говорит Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта