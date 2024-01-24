В Ялте намерены отремонтировать 400 подъездов в многоквартирных домах

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в городе активно идет работа по исполнению поручения Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по ремонту подъездов в МКД.
Список первых 200 уже утвержден — во многих начались работы, идет штукатурка, побелка, покраска. В большей части ремонта не было десятилетиями. Особое внимание уделяем домам, где проживает много людей преклонного возраста. Задачу поставили масштабную – охватить ремонтом более 400 подъездов, работаем над ней, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Как сообщил заместитель главы администрации Юрий Журавлев уже отремонтировано более 100 подъездов:
До конца марта планируем сделать уже 200. Темп набираем активно благодаря меценатам, за счет которых и проводятся работы. Планомерную работу ведут и управляющие организации.
В администрации Ялты отмечают, что огромную помощь оказывает Депутат Государственной Думы РФ Юрий Нестеренко – ремонт десятков подъездов уже идет при его финансовой поддержке.
Первый этап планируем завершить к весне, а после – сформировать новый список и продолжить, — говорит Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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