Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Ялте намерены отремонтировать 45 междворовых проездов
актуально в республике
В Ялте намерены отремонтировать 45 междворовых проездов
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте намерены отремонтировать 45 междворовых проездов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:59 12.09.2024

Как проинформировала глава администрации Ялты Янина Павленко, в список (с ним можно ознакомиться по ссылке) вошли проезды, которые требуют ремонта в первую очередь – вместе с депутатами руководствовались двумя критериями: степень изношенности и количество людей, которые им пользуются. Работы будут проводиться за счет средств республиканского бюджета – решение выделить их муниципалитетам на эти цели приняты Главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Искренне благодарю от всех ялтинцев! При поступлении средств – стартуем.  Также напоминаю, что параллельно составляем общий РЕЕСТР проездов – в него войдут бесхозные и те, что на балансе, отремонтированные и нет. В планах – привести в порядок все неоткадастрированные, — говорит глава администрации Ялты.

Узнать является ли ваш проезд таковым можно по публично-кадастровой карте, либо у председателя дома. А добавить свою территорию можно, отправив адрес на почту – dgkh@yalta.rk.gov.ru

Узнайте больше:  Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.