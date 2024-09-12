В Ялте намерены отремонтировать 45 междворовых проездов

Как проинформировала глава администрации Ялты Янина Павленко, в список (с ним можно ознакомиться по ссылке) вошли проезды, которые требуют ремонта в первую очередь – вместе с депутатами руководствовались двумя критериями: степень изношенности и количество людей, которые им пользуются. Работы будут проводиться за счет средств республиканского бюджета – решение выделить их муниципалитетам на эти цели приняты Главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Искренне благодарю от всех ялтинцев! При поступлении средств – стартуем. Также напоминаю, что параллельно составляем общий РЕЕСТР проездов – в него войдут бесхозные и те, что на балансе, отремонтированные и нет. В планах – привести в порядок все неоткадастрированные, — говорит глава администрации Ялты.
Узнать является ли ваш проезд таковым можно по публично-кадастровой карте, либо у председателя дома. А добавить свою территорию можно, отправив адрес на почту – dgkh@yalta.rk.gov.ru
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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