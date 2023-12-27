Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Ялте намерены решить проблему жителей Симеиза, проживающих на территории бывшего санатория «Юность»
актуально в республике
В Ялте намерены решить проблему жителей Симеиза, проживающих на территории бывшего санатория «Юность»

В Ялте намерены решить проблему жителей Симеиза, проживающих на территории бывшего санатория «Юность»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:27 27.12.2023

Долгие годы люди вынуждены проживать в фактически нежилых помещениях на территории бывшей здравницы «Юность».

Напомню предысторию — шесть семей десятилетиями проживают в помещениях, которые жилыми по факту не являются. Министерство земельных и имущественных отношений передало их в муниципальную собственность, с каждой семьей работа велась в индивидуальном порядке. Следующий этап – признание помещений жилыми, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам чиновника, сделать это возможно исключительно в судебном порядке – заседание запланировано на 30 января.

Очень надеюсь, что мы поставим точку в этой долгоиграющей истории, и люди смогут приватизировать жилье. Еще раз разъяснила – администрация и я лично всегда открыты для диалога и готовы оказать содействие в любом вопросе, — подчёркивает Янина Павленко.

В Ялте намерены решить проблему жителей Симеиза, проживающих на территории бывшего санатория «Юность» В Ялте намерены решить проблему жителей Симеиза, проживающих на территории бывшего санатория «Юность»

Глава администрации Ялты призывает жителей не доверять третьим лицам, которые (как в этом случае) вносят смуту и ничего кроме некомпетентных советов не дают.

Узнайте больше:  Владимир Путин в курсе подробностей ночной атаки на Феодосию

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.