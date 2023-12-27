В Ялте намерены решить проблему жителей Симеиза, проживающих на территории бывшего санатория «Юность»

Долгие годы люди вынуждены проживать в фактически нежилых помещениях на территории бывшей здравницы «Юность».
Напомню предысторию — шесть семей десятилетиями проживают в помещениях, которые жилыми по факту не являются. Министерство земельных и имущественных отношений передало их в муниципальную собственность, с каждой семьей работа велась в индивидуальном порядке. Следующий этап – признание помещений жилыми, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По словам чиновника, сделать это возможно исключительно в судебном порядке – заседание запланировано на 30 января.
Очень надеюсь, что мы поставим точку в этой долгоиграющей истории, и люди смогут приватизировать жилье. Еще раз разъяснила – администрация и я лично всегда открыты для диалога и готовы оказать содействие в любом вопросе, — подчёркивает Янина Павленко.
Глава администрации Ялты призывает жителей не доверять третьим лицам, которые (как в этом случае) вносят смуту и ничего кроме некомпетентных советов не дают.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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