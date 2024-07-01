В Ялте намерены создать Единый ресурсный центр

В ходе посещения офисов «Крымгазсетей» и БТИ глава администрации Ялты сообщила о планах объединить абонотделы предприятий сферы ЖКХ в едином пространстве.
Сегодня ознакомилась с работой офисов Ялтинского управления «Крымгазсетей» — на ЮБШ, 33 и на Киевской, 78, а также БТИ. В целом удовлетворена – работа налажена четко, посетители получают необходимые им услуги, особых нареканий нет. Однако продумываем создание Единого ресурсного центра, где будут собраны в одном пространстве «Горгаз», «Водоканал», «Крымэнерго», тепловики и управляющие компании. Удобный вариант с экономией времени для ялтинцев, — сообщила глава администрации Янина Павленко.
По её словам, уже идёт подбор помещений, где можно было разместить данный центр.
Такой центр должен быть в удобном месте, с хорошей транспортной развязкой, парковкой и доступным для маломобильной категории граждан. Прорабатываем, — отмечает Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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С тегами: ЖКХ Крыма