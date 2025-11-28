Прямо сейчас:
В Ялте намерены установить дополнительные общественные туалеты
Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:29 28.11.2025

Глава администрации Янина Павленко поручила подрядным организациям, которые помогают в уборке, представить свои предложения по оптимизации процесса на следующий год. В целом, есть понимание необходимости увеличения кратности уборки.

Работаем над проблемой нехватки общественных туалетов – увы, она остается. Подходим комплексно. Хорошо зарекомендовавшее себя проектное бюро «М4» всесторонне проанализировало ситуацию и представило свои предложения, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, мам с детьми и многих других. Предлагаются модули, которые будут легки в содержании и не потребуют серьезного ремонта в будущем. Понимаем, что это перспектива нескольких лет. Вскоре вернемся к этому вопросу и определим приоритетные адреса, где они появятся, — цитирует пресс-служба главу администрации. 

Представители «Альтфатера» отмечают, что контейнерные площадки региона завалены строительным мусором и покрышками, что создает дополнительные сложности. Адреса площадок, где такие отходы складируются чаще всего, известны. ЕДДС необходимо рассчитать количество камер, которые будут установлены поблизости, чтобы выявлять нарушителей. Кроме того, будут определены места для установки контейнеров «лодок» для строительного мусора. Напомним, что приём на утилизацию использованных покрышек в Ялте осуществляют два предприятия: ООО «ЭкоГурзуф», Ялта, ул. Южнобережное шоссе, в районе дома 35А. Физические лица могут сдать старые покрышки БЕСПЛАТНО! (+7 (3654) 26-31-60) и Специализированная организация «Фирма Вагант-2», Ялта, Дарсановская промзона (северная сторона) – (+7 (978) 956-88-88).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

