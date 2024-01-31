В Ялте назвали лучших учителей здоровья

По решению жюри победителем конкурса стала педагог-психолог МБОУ «Ялтинская гимназия имени А.П. Чехова» Татьяна Стельник. Ей вручили памятный подарок «За преданность и верность профессии». Призерами конкурса стали учитель английского языка МБОУ «Ялтинская средняя школа №11» Наталья Асланова и учитель начальных классов МБОУ «Ялтинская средняя школа №12 с углубленным изучением иностранных языков» Светлана Смоленская. Им были вручены памятные звезды-сувениры «Я еще не звезда, но стараюсь». Приз зрительских симпатий от МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1» получила Наталья Асланова.

Отдельные слова благодарности организаторы выразили директору МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1» Валерии Мажугиной, педагогу ОБЖ, советнику директора Дмитрию Пенькову.

Конкурс «Учитель здоровья – 2024» продолжит свой старт в марте 2024 года на республиканском этапе в МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1».

источник: по информации методиста городского методического кабинета В.А. Машковской