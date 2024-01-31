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В Ялте назвали лучших учителей здоровья

В Ялте назвали лучших учителей здоровья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:25 31.01.2024

30 января 2024 года в МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1» прошел муниципальный этап XV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2024».

В конкурсе принимали участие педагог-психолог МБОУ «Ялтинская гимназия имени А.П. Чехова» Татьяна Стельник, учитель английского языка МБОУ «Ялтинская средняя школа №11» Наталья Асланова, учитель начальных классов МБОУ «Ялтинская средняя школа №12 с углубленным изучением иностранных языков» Светлана Смоленская.

Основная цель конкурса — демонстрация профессионального мастерства, творческого потенциала, инновационного опыта педагогов. Каждому участнику необходимо было представить на заочный раунд конкурса план-конспект урока или внеклассного мероприятия, фрагмент урока, сделать самоанализ работы. В ходе очного раунда участники представили видеофрагмент урока с элементами здоровьесберегающих образовательных технологий, самоанализ урока, творческую презентацию «Я – учитель здоровья» и творческую импровизацию на тему «Культура здоровья».

В состав жюри во главе с начальником Департамента образования и молодёжной политики Ренардом Кутковским вошли директор городского методического кабинета Департамента Светлана Дудушкина, директор МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1» Валерия Мажугина, учитель основ безопасности жизнедеятельности, советник директора МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1», абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2023» Дмитрий Пеньков, настоятель храма святого Иоанна Златоуста, протоиерей Владислав Шмидт, технический директор ООО «Маяк безопасности» Игорь Макагон, председатель городского комитета работников образования и науки Валентина Балуда, заместитель директора ГБУ РК «ЯЦСССДМ» Ирина Гайдукова и другие педагоги. Между номерами конкурсантов перед присутствующими ярко и красочно выступали воспитанники народного цирка «Парад надежд» под руководством Надежды Шаманиной.

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По мнению жюри, абсолютно все участники конкурса сумели раскрыть свои творческие способности, испытать себя, проявив смелость и находчивость.

Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Сегодня педагоги показали свой профессионализм с использованием здоровьесберегающих технологий, современных методик. Несите свои знания, воспитывайте культуру здоровья, укрепляйте здоровье, будьте в постоянном творческом поиске, — подводя итоги, отметил председатель жюри Ренард Кутковский и поблагодарил спонсора конкурса — технического директора ООО «Маяк безопасности» Игоря Макагона.

По решению жюри победителем конкурса стала педагог-психолог МБОУ «Ялтинская гимназия имени А.П. Чехова» Татьяна Стельник. Ей вручили памятный подарок  «За преданность и верность профессии». Призерами конкурса стали учитель английского языка МБОУ «Ялтинская средняя школа №11» Наталья Асланова и учитель начальных классов МБОУ «Ялтинская средняя школа №12 с углубленным изучением иностранных языков» Светлана Смоленская. Им были вручены памятные звезды-сувениры «Я еще не звезда, но стараюсь». Приз зрительских симпатий от МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1» получила Наталья Асланова.

Отдельные слова благодарности организаторы выразили директору МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1» Валерии Мажугиной, педагогу ОБЖ, советнику директора Дмитрию Пенькову.

Конкурс «Учитель здоровья – 2024» продолжит свой старт в марте 2024 года на республиканском этапе в МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1».

источник: по информации методиста городского методического кабинета  В.А. Машковской 

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