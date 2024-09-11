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В Ялте обнаружили бесхозное имущество. Не ваше здание?

В Ялте обнаружили бесхозное имущество. Не ваше здание?

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:03 11.09.2024

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета и признания права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, утвержденным решением 14-й сессии Ялтинского городского совета Республики Крым второго созыва от 23.06.2020 № 3 Администрация города Ялта доводит до сведения заинтересованных лиц о выявлении на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым недвижимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного:

  • нежилое здание с КН 90:25:010111:1888, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Южнобережное шоссе, д. 42.
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Собственникам указанных объектов в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Ялта (далее – Департамент) по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пл. Советская, д. 1, правоустанавливающие документы на данные объекты и (или) земельные участки, на которых они расположены.

В случае бездействия Департаментом будут проведены мероприятия, направленные на подготовку необходимых документов для подачи заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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