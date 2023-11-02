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В Ялте обновляют списки кандидатов в присяжные
иллюстрация: pikist.com

В Ялте обновляют списки кандидатов в присяжные

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:26 02.11.2023

Специалисты администрации города Ялта Республики Крым начали мероприятия по ежегодному изменению списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым на 2022-2026 годы от муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в Ялтинский городской суд.

Работа проводится во исполнение Постановления Совета министров Республики Крым 12.11.2021 № 678 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 11.07.2017 № 349», распоряжением Совета министров Республики Крым от 03.12.2021 № 1618-р «Об установлении числа граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым на 2022-2026 годы», — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению граждан обязанностей присяжного заседателя, необходимо обратиться в Администрацию города Ялта Республики Крым по адресу: пл. Советская, 1, каб. 308. Дополнительная информация по телефону: +73654205758, +79785388607».

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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