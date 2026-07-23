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В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 23.07.2026

В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку, это может занять до двух недель. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.

Продолжаем оказывать поддержку жильцам дома, поврежденного в результате атаки БПЛА. На время проведения обследования здания люди расселены: они размещены в двух пунктах временного пребывания. Обследование самого дома в текущих условиях может занять до двух недель, — сказал он.

Сотрудники Департамента соцполитики уже ведут прием заявлений на оказание материальной помощи. По всем вопросам восстановления утраченных документов (паспорт, СНИЛС, медицинский полис) жители могут обращаться в Центр социального обслуживания населения. Центр социального обслуживания населения (ул. Ломоносова, 27): +79786528981.

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источник: РИА Новости Крым

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