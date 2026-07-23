В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку, это может занять до двух недель. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.