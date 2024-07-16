В Ялте обсуждают изменения Генплана муниципалитета

Друзья! Очень важная и долгожданная новость – работы по внесению изменений в Генплан на финишной прямой. Стартовали общественные обсуждения! Замечания и предложения принимаются по 5 августа. Графические материалы размещаются в будние дни у здания Администрации (пл. Советская), в Алупке и Гурзуфе — у местных ДК, в Ливадии, Гаспре, Кореизе, Массандре, Симеизе, Форосе – у зданий терорганов, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Там же будут вывешены графики консультаций, в ходе которых ялтинцы смогут получить разъяснения и подать письменное обращение во временную комиссию по организации и проведению обсуждений.

Свои предложения и замечания можно оставить в книге учёта посетителей экспозиции проекта, написав письменное обращение в администрацию (можно принести лично или направить через почту по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Советская, 1, а также на электронную почту: kanc.admin@yalta.rk.gov.ru).

Также можно обратиться непосредственно в Департамент архитектуры и градостроительства (пл. Советская, 1, вход со стороны колонн) в общем порядке в рабочее время. При себе иметь документ, подтверждающий гражданство РФ (обязательно!), при необходимости — документы подтверждающие право собственности на земельные участки, строения.

Кроме того, с 17 июля внести предложения можно будет дистанционно – через Платформу обратной связи Портала Госуслуг.

С изменениями в Генплан можно ознакомиться на сайте администрации Ялты в разделе «Общественное обсуждение».

Важно, что участвовать в обсуждении могут только ялтинцы, постоянно живущие на территории муниципалитета, правообладатели земельных участков или расположенных на них ОКСов, а также правообладатели помещений, являющихся частью этих ОКСов.

Напомню, действующий генплан принят в 2018 году, многие территории в нём не имели статуса, что тормозило развитие муниципалитета в целом и замедляло процесс обеспечения землёй льготников. После принятия нового генплана этот вопрос удастся сдвинуть с мёртвой точки, — отмечает глава администрации Ялты.

Она также подчеркнула, что в документе специалисты ФАУ «Единый институт пространственного планирования» (г. Москва, подвед Минстроя РФ) устранили недостатки — теперь здесь нет «белых зон» и спорных градостроительных ситуаций, уменьшены зоны высотного строительства, увеличено количество зелёных территорий, определены границы населённых пунктов.

Янина Павленко подчеркнула, что обновлённый Генплан соответствует действующему законодательству, стратегии развития муниципалитета и схеме территориального планирования Республики, направлен на устойчивое развитие муниципалитета, его санаторно-курортного кластера, при полном сохранении природного каркаса, исторического и культурного наследия и, что немаловажно, предусматривает размещение новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе дошкольных и общеобразовательных учреждений.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта