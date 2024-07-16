Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Ялте обсуждают изменения Генплана муниципалитета
актуально в республике
В Ялте обсуждают изменения Генплана муниципалитета
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте обсуждают изменения Генплана муниципалитета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 16.07.2024

В Ялте начались общественные обсуждения по внесению изменений в Генеральный план муниципалитета. Замечания и предложения можно подать до 5 августа различными способами, а ознакомиться с документом — как в сети интернет, так и на стендах в Ялте, Алупке и посёлках.

Друзья! Очень важная и долгожданная новость – работы по внесению изменений в Генплан на финишной прямой. Стартовали общественные обсуждения! Замечания и предложения принимаются по 5 августа.   Графические материалы размещаются в будние дни у здания Администрации (пл. Советская), в Алупке и Гурзуфе — у местных ДК, в Ливадии, Гаспре, Кореизе, Массандре, Симеизе, Форосе – у зданий терорганов, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. 

Там же будут вывешены графики консультаций, в ходе которых ялтинцы смогут получить разъяснения и подать письменное обращение во временную комиссию по организации и проведению обсуждений. 

Свои предложения и замечания можно оставить в книге учёта посетителей экспозиции проекта, написав письменное обращение в администрацию (можно принести лично или направить через почту по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Советская, 1, а также на электронную почту: kanc.admin@yalta.rk.gov.ru).

Также можно обратиться непосредственно в Департамент архитектуры и градостроительства (пл. Советская, 1, вход со стороны колонн) в общем порядке в рабочее время. При себе иметь документ, подтверждающий гражданство РФ (обязательно!), при необходимости — документы подтверждающие право собственности на земельные участки, строения.

Узнайте больше:  18 тысяч доз! В Крыму задержали наркокурьера с огромной партией синтетических наркотиков

Кроме того, с 17 июля внести предложения можно будет дистанционно – через Платформу обратной связи Портала Госуслуг.

С изменениями в Генплан можно ознакомиться на сайте администрации Ялты в разделе «Общественное обсуждение».

Важно, что участвовать в обсуждении могут только ялтинцы, постоянно живущие на территории муниципалитета, правообладатели земельных участков или расположенных на них ОКСов, а также правообладатели помещений, являющихся частью этих ОКСов.

Напомню, действующий генплан принят в 2018 году, многие территории в нём не имели статуса, что тормозило развитие муниципалитета в целом и замедляло процесс обеспечения землёй льготников. После принятия нового генплана этот вопрос удастся сдвинуть с мёртвой точки, — отмечает глава администрации Ялты.

Она также подчеркнула, что в документе специалисты ФАУ «Единый институт пространственного планирования» (г. Москва, подвед Минстроя РФ) устранили недостатки — теперь здесь нет «белых зон» и спорных градостроительных ситуаций, уменьшены зоны высотного строительства, увеличено количество зелёных территорий, определены границы населённых пунктов.

Янина Павленко подчеркнула, что обновлённый Генплан соответствует действующему законодательству, стратегии развития муниципалитета и схеме территориального планирования Республики, направлен на устойчивое развитие муниципалитета, его санаторно-курортного кластера, при полном сохранении природного каркаса, исторического и культурного наследия и, что немаловажно, предусматривает размещение новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе дошкольных и общеобразовательных учреждений.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.