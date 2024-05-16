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В Ялте обсуждают концепцию обустройства Солнечной тропы
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте обсуждают концепцию обустройства Солнечной тропы

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:18 16.05.2024

Обсуждение проекта, разработанного фирмой «М-4», прошло под руководством Главы муниципального образования – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского и главы администрации Ялты Янины Павленко. Также его участниками стали все ответственные структурные подразделения и собственники, расположенных вблизи объектов недвижимости и предприятий.

Основная задача — вернуть тропе первозданную красоту и назначение, дополнить современными решениями для привлечения турпотока. Видовые мостики, с которых будет открываться неповторимый ландшафт побережья, точечная подсветка скал, множество зон отдыха. Предусмотрены также туалеты, ограждение опасных участков, амфитеатр и арт-объект на скале «Утюг» — башня, с которой будет открываться вид на ротонду. В целом проект интересный, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Среди первоочередных задач – «собрать» почти 7 километров тропы воедино. Исторически сложилось, что одна ее часть – территория Ливадийского дворца, другая – федеральная собственность. Плюс — объекты культурного наследия по пути следования – к ним будет особый подход, так как нужна реставрация. Кроме того, предстоит серьезная работа с ресурсниками, которые должны разобраться со своими коммуникациями.

Постараемся предусмотреть безбарьерную среду для маломобильных групп. Ставим цель – сохранить уникальный облик объекта, который знаменит не только своими оздоровительными свойствами, но и давней историей. Возле входов на маршрут будут организованы парковки. Для реализации проекта планируем привлечь два источника финансирования – инвесторов и принять участие в конкурсе грантов. Такой опыт у нас уже есть с реконструкцией исторической части Алупки,  —  заявил Глава муниципалитета Константин Шимановский.

Подобные встречи станут регулярными – необходимо разработать четкую схему реализации задуманного.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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