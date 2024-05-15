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В Ялте обсуждают концепцию предстоящего капремонта ЮБШ
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте обсуждают концепцию предстоящего капремонта ЮБШ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:27 15.05.2024

Глава администрации Ялты Янина Павленко и руководитель ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Максим Тарасов проработали предпроектные решения по предстоящему капремонту ЮБШ.

Вместе с руководителем Службы автодорог Крыма Максимом Александровичем Тарасовым по поручению Главы Республики Крым на месте отработали предпроектные решения по предстоящему капремонту объездной дороги в районе Ялты. Общая концепция затрагивает участок от Массандры до Ливадийской развилки и включает обустройство мостовых переходов, дополнительных съездов, перехватывающих парковок и прочего, — сообщила по итогам выезда глава администрации Ялты Янина Павленко и уточнила, что основная цель — разгрузить дорожное движение и обеспечить комфорт передвижения как ялтинцам, так и гостям курорта.

По словам Янины Павленко, весь процесс поделён на этапы, следующий — проектирование.

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О сроках говорить пока рано, но движемся. Напомню, капремонт участка ЮБШ от Алушты до Ялты уже идёт, — отмечает глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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