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В Ялте – обвал подпорной стены, повреждена теплотрасса
Фото: Telegram-канал Я.Павленко

В Ялте – обвал подпорной стены, повреждена теплотрасса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 20:51 11.12.2023

Из-за обильных осадков на ЮБК этой ночью в Ялте, на ул. Ломоносова произошел обвал подпорной стены. По информации главы городской администрации Янины Павленко, повреждена теплотрасса – без тепла остались два дома (34 абонента).

На месте работают коммунальщики и правоохранители. В частности, прокуратура Республики Крым организовала проверку по факту частичного разрушения подпорной стены на улице Ломоносова в Ялте.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства при содержании объектов дорожной инфраструктуры, а также в сфере благоустройства территории муниципалитета. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

 

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