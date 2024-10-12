В Ялте объявили победителей VIII Международного кинофестиваля «Евразийский мост»

VIII Международный кинофестиваль «Евразийский мост», проходивший с 7 по 11 октября в Ялте, подвел итоги. Победителем конкурса игрового кино стала лента «Лесной царь» (Сербия, Болгария). Лучшей в конкурсе документального кино была признана картина «Город мертвых» (Индия).
В конкурсной программе фестиваля было представлено 8 игровых и 8 документальных фильмов. Всего за 5 дней зрителям показали более 30 картин из 14 стран. Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля прошли ретроспективы, посвященные ВГИКу и экранизациям произведений А. С. Пушкина, а также спецпоказы знаковых картин этого года.
В состав жюри игрового конкурса вошли известный греческий режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис, турецкий продюсер Эврен Йылдырым, председателем жюри выступил российский сценарист и продюсер Юрий Обухов.
Приз за лучший фильм конкурса игрового кино получила лента «Лесной царь», режиссер Горан Радованович (Сербия, Болгария). Картина рассказывает про восьмилетнего Саву, который отправляется в эвакуацию из-за бомбежек НАТО в 1999 году — мать увозит мальчика, чтобы избежать смерти и сохранить его чистый и наивный взгляд на мир.
Председатель жюри Юрий Обухов отметил, что главный приз — всегда важная для продюсера награда, а продюсером этой картины является известный актер Милош Бикович. Юрий Обухов также поблагодарил отборщиков фестиваля за программу и признался, что получил огромное удовольствие от разных фильмов.
Режиссер «Лесного царя» Горан Радованович в видеообращении выразил благодарность за эту награду и передал привет из Белграда.
Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден Виктору Тихомирову за фильм «Евгений Телегин» (Россия).
Виктор Тихомиров признался, что сам не ожидал этой награды и очень тронут.
Специального упоминания жюри была удостоена турецкая лента «Стеклянный занавес», режиссер Фикрет Рейхан.
Диплом жюри получил иранский фильм «Газели», режиссер Хушанг Голмакани.
Конкурс документального кино оценивали режиссер и оператор Андрей Чертов — председатель жюри (Болгария), режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия) и российский режиссер-документалист Татьяна Соболева.
Приз «Лучший фильм конкурса документального кино» получила лента «Город мертвых», режиссер Балака Гош, посвященная Варанаси – индийской столице смерти, куда каждый день стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга.
Председатель жюри Андрей Чертов отметил, что жюри вручило эту награду за чистоту документального языка и художественное решение режиссера.
Режиссер фильма Балака Гош в видеообращении рассказала, что новость о призе на фестивале совпала с празднованием самого важного индийского праздника — Дурга Пуджа, что оказалось вдвойне приятно. Она также рассказала, что снять этот фильм было очень непросто – съемки шли 5 лет.
Специального упоминания жюри была удостоена социальная драма «Бангаранг» Джулио Мастромауро о жизни детей в промышленном итальянском городе Таранто, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Европы, что стало местом одной из самых серьезных медицинских и экологических катастроф в истории Италии и Европы.
Приз зрительских симпатий получили основанная на реальной истории художественная лента «Во чреве тигра», режиссер Джатла Сиддартха (Индия, США, Китай, Тайвань) и документальный фильм «Бангаранг» Джулио Мастромауро.
Кроме того, были вручены 2 спецприза от Министерства Культуры Республики Крым. Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «За приверженность профессии документалиста и воплощение на экране силы и красоты глубинной российской культуры» была удостоена режиссер Елена Демидова за фильм «Остров Ноехон» (Россия). Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «За блистательное и правдивое изображение подвига и память о героях нашей страны» получила лента «9 секунд», режиссер Олег Штром (Россия).
Призы VIII Международного кинофестиваля «Евразийский мост»:
- Приз за лучший фильм Конкурса игрового кино «ЛЕСНОЙ ЦАРЬ», режиссер Горан Радованович (Сербия, Болгария)
- Приз за лучшую режиссерскую работу «ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН», режиссер Виктор Тихомиров (Россия)
- Специальное упоминание жюри «СТЕКЛЯННЫЙ ЗАНАВЕС», режиссер Фикрет Рейхан, (Турция)
- Диплом жюри «ГАЗЕЛИ», режиссер Хушанг Голмакани (Иран)
- Приз за лучший фильм Конкурса документального кино «ГОРОД МЕРТВЫХ», режиссер Балака Гош, (Индия)
- Специальное упоминание жюри «БАНГАРАНГ», режиссер Джулио Мастромауро (Италия)
- Приз зрительских симпатий «Выбор крымчан» лучшему фильму Конкурса игрового кино, в соответствии с результатами опроса зрителей — «ВО ЧРЕВЕ ТИГРА», режиссер Джатла Сиддартха, Индия, США, Китай, Индонезия
- Приз зрительских симпатий «Выбор крымчан» лучшему фильму Конкурса документального кино, в соответствии с результатами опроса зрителей — «БАНГАРАНГ», режиссер Джулио Мастромауро (Италия)
- Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «ЗА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРОФЕССИИ ДОКУМЕНТАЛИСТА И ВОПЛОЩЕНИЕ НА ЭКРАНЕ СИЛЫ И КРАСОТЫ ГЛУБИННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» — режиссеру Елене Демидовой за фильм «Остров Ноехон» (Россия)
- Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «ЗА БЛИСТАТЕЛЬНОЕ И ПРАВДИВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОДВИГА И ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ НАШЕЙ СТРАНЫ» — «9 секунд», режиссер Олег Штром (Россия).
Фестиваль «Евразийский мост» проходит с 2016 года. В 2014 году на презентации картины «Солнечный удар» Никита Михалков предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым.
источник: пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: фестивали в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: фестивали в Крыму