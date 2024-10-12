В Ялте объявили победителей VIII Международного кинофестиваля «Евразийский мост»

VIII Международный кинофестиваль «Евразийский мост», проходивший с 7 по 11 октября в Ялте, подвел итоги. Победителем конкурса игрового кино стала лента «Лесной царь» (Сербия, Болгария). Лучшей в конкурсе документального кино была признана картина «Город мертвых» (Индия).

В конкурсной программе фестиваля было представлено 8 игровых и 8 документальных фильмов. Всего за 5 дней зрителям показали более 30 картин из 14 стран. Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля прошли ретроспективы, посвященные ВГИКу и экранизациям произведений А. С. Пушкина, а также спецпоказы знаковых картин этого года.

В состав жюри игрового конкурса вошли известный греческий режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис, турецкий продюсер Эврен Йылдырым, председателем жюри выступил российский сценарист и продюсер ⁠Юрий Обухов.

Приз за лучший фильм конкурса игрового кино получила лента «Лесной царь», режиссер Горан Радованович (Сербия, Болгария). Картина рассказывает про восьмилетнего Саву, который отправляется в эвакуацию из-за бомбежек НАТО в 1999 году — мать увозит мальчика, чтобы избежать смерти и сохранить его чистый и наивный взгляд на мир.

Председатель жюри ⁠Юрий Обухов отметил, что главный приз — всегда важная для продюсера награда, а продюсером этой картины является известный актер Милош Бикович. Юрий Обухов также поблагодарил отборщиков фестиваля за программу и признался, что получил огромное удовольствие от разных фильмов.

Режиссер «Лесного царя» Горан Радованович в видеообращении выразил благодарность за эту награду и передал привет из Белграда.

Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден Виктору Тихомирову за фильм «Евгений Телегин» (Россия).

Виктор Тихомиров признался, что сам не ожидал этой награды и очень тронут.

Специального упоминания жюри была удостоена турецкая лента «Стеклянный занавес», режиссер Фикрет Рейхан.

Диплом жюри получил иранский фильм «Газели», режиссер Хушанг Голмакани.

Конкурс документального кино оценивали режиссер и оператор Андрей Чертов — председатель жюри (Болгария), режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия) и российский режиссер-документалист Татьяна Соболева.

Приз «Лучший фильм конкурса документального кино» получила лента «Город мертвых», режиссер Балака Гош, посвященная Варанаси – индийской столице смерти, куда каждый день стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга.

Председатель жюри Андрей Чертов отметил, что жюри вручило эту награду за чистоту документального языка и художественное решение режиссера.

Режиссер фильма Балака Гош в видеообращении рассказала, что новость о призе на фестивале совпала с празднованием самого важного индийского праздника — Дурга Пуджа, что оказалось вдвойне приятно. Она также рассказала, что снять этот фильм было очень непросто – съемки шли 5 лет.

Специального упоминания жюри была удостоена социальная драма «Бангаранг» Джулио Мастромауро о жизни детей в промышленном итальянском городе Таранто, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Европы, что стало местом одной из самых серьезных медицинских и экологических катастроф в истории Италии и Европы.

Приз зрительских симпатий получили основанная на реальной истории художественная лента «Во чреве тигра», режиссер Джатла Сиддартха (Индия, США, Китай, Тайвань) и документальный фильм «Бангаранг» Джулио Мастромауро.

Кроме того, были вручены 2 спецприза от Министерства Культуры Республики Крым. Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «За приверженность профессии документалиста и воплощение на экране силы и красоты глубинной российской культуры» была удостоена режиссер Елена Демидова за фильм «Остров Ноехон» (Россия). Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «За блистательное и правдивое изображение подвига и память о героях нашей страны» получила лента «9 секунд», режиссер Олег Штром (Россия).

Призы VIII Международного кинофестиваля «Евразийский мост»:

Приз за лучший фильм Конкурса игрового кино «ЛЕСНОЙ ЦАРЬ», режиссер Горан Радованович (Сербия, Болгария)

Приз за лучшую режиссерскую работу «ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН», режиссер Виктор Тихомиров (Россия)

Специальное упоминание жюри «СТЕКЛЯННЫЙ ЗАНАВЕС», режиссер Фикрет Рейхан, (Турция)

Диплом жюри «ГАЗЕЛИ», режиссер Хушанг Голмакани (Иран)

Приз за лучший фильм Конкурса документального кино «ГОРОД МЕРТВЫХ», режиссер Балака Гош, (Индия)

Специальное упоминание жюри «БАНГАРАНГ», режиссер Джулио Мастромауро (Италия)

Приз зрительских симпатий «Выбор крымчан» лучшему фильму Конкурса игрового кино, в соответствии с результатами опроса зрителей — «ВО ЧРЕВЕ ТИГРА», режиссер Джатла Сиддартха, Индия, США, Китай, Индонезия

Приз зрительских симпатий «Выбор крымчан» лучшему фильму Конкурса документального кино, в соответствии с результатами опроса зрителей — «БАНГАРАНГ», режиссер Джулио Мастромауро (Италия)

Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «ЗА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРОФЕССИИ ДОКУМЕНТАЛИСТА И ВОПЛОЩЕНИЕ НА ЭКРАНЕ СИЛЫ И КРАСОТЫ ГЛУБИННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» — режиссеру Елене Демидовой за фильм «Остров Ноехон» (Россия)

Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «ЗА БЛИСТАТЕЛЬНОЕ И ПРАВДИВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОДВИГА И ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ НАШЕЙ СТРАНЫ» — «9 секунд», режиссер Олег Штром (Россия).

Фестиваль «Евразийский мост» проходит с 2016 года. В 2014 году на презентации картины «Солнечный удар» Никита Михалков предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым.

источник: пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост»

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