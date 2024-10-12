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В Ялте объявили победителей VIII Международного кинофестиваля «Евразийский мост»
фото: пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"

В Ялте объявили победителей VIII Международного кинофестиваля «Евразийский мост»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 13:14 12.10.2024

VIII Международный кинофестиваль «Евразийский мост», проходивший с 7 по 11 октября в Ялте, подвел итоги. Победителем конкурса игрового кино стала лента «Лесной царь» (Сербия, Болгария). Лучшей в конкурсе документального кино была признана картина «Город мертвых» (Индия).

В конкурсной программе фестиваля было представлено 8 игровых и 8 документальных фильмов. Всего за 5 дней зрителям показали более 30 картин из 14 стран. Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля прошли ретроспективы, посвященные ВГИКу и экранизациям произведений А. С. Пушкина, а также спецпоказы знаковых картин этого года.

В состав жюри игрового конкурса вошли известный греческий режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис, турецкий продюсер Эврен Йылдырым, председателем жюри выступил российский сценарист и продюсер ⁠Юрий Обухов.

Приз за лучший фильм конкурса игрового кино получила лента «Лесной царь», режиссер Горан Радованович (Сербия, Болгария). Картина рассказывает про восьмилетнего Саву, который отправляется в эвакуацию из-за бомбежек НАТО в 1999 году — мать увозит мальчика, чтобы избежать смерти и сохранить его чистый и наивный взгляд на мир.

Председатель жюри ⁠Юрий Обухов отметил, что главный приз — всегда важная для продюсера награда, а продюсером этой картины является известный актер Милош Бикович. Юрий Обухов также поблагодарил отборщиков фестиваля за программу и признался, что получил огромное удовольствие от разных фильмов.

Режиссер «Лесного царя» Горан Радованович в видеообращении выразил благодарность за эту награду и передал привет из Белграда.

Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден Виктору Тихомирову за фильм «Евгений Телегин» (Россия).

Виктор Тихомиров признался, что сам не ожидал этой награды и очень тронут.

Специального упоминания жюри была удостоена турецкая лента «Стеклянный занавес», режиссер Фикрет Рейхан.

Диплом жюри получил иранский фильм «Газели», режиссер Хушанг Голмакани.

Конкурс документального кино оценивали режиссер и оператор Андрей Чертов — председатель жюри (Болгария), режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия) и российский режиссер-документалист Татьяна Соболева.

Приз «Лучший фильм конкурса документального кино» получила лента «Город мертвых», режиссер Балака Гош, посвященная Варанаси – индийской столице смерти, куда каждый день стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга.

Председатель жюри Андрей Чертов отметил, что жюри вручило эту награду за чистоту документального языка и художественное решение режиссера.

Режиссер фильма Балака Гош в видеообращении рассказала, что новость о призе на фестивале совпала с празднованием самого важного индийского праздника — Дурга Пуджа, что оказалось вдвойне приятно. Она также рассказала, что снять этот фильм было очень непросто – съемки шли 5 лет.

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Специального упоминания жюри была удостоена социальная драма «Бангаранг» Джулио Мастромауро о жизни детей в промышленном итальянском городе Таранто, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Европы, что стало местом одной из самых серьезных медицинских и экологических катастроф в истории Италии и Европы.

Приз зрительских симпатий получили основанная на реальной истории художественная лента «Во чреве тигра», режиссер Джатла Сиддартха (Индия, США, Китай, Тайвань) и документальный фильм «Бангаранг» Джулио Мастромауро.

Кроме того, были вручены 2 спецприза от Министерства Культуры Республики Крым. Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «За приверженность профессии документалиста и воплощение на экране силы и красоты глубинной российской культуры» была удостоена режиссер Елена Демидова за фильм «Остров Ноехон» (Россия). Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «За блистательное и правдивое изображение подвига и память о героях нашей страны» получила лента «9 секунд», режиссер Олег Штром (Россия).

Призы VIII Международного кинофестиваля «Евразийский мост»:

  • Приз за лучший фильм Конкурса игрового кино «ЛЕСНОЙ ЦАРЬ», режиссер Горан Радованович (Сербия, Болгария)
  • Приз за лучшую режиссерскую работу «ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН», режиссер Виктор Тихомиров (Россия)
  • Специальное упоминание жюри «СТЕКЛЯННЫЙ ЗАНАВЕС», режиссер Фикрет Рейхан, (Турция)
  • Диплом жюри «ГАЗЕЛИ», режиссер Хушанг Голмакани (Иран)
  • Приз за лучший фильм Конкурса документального кино «ГОРОД МЕРТВЫХ», режиссер Балака Гош, (Индия)
  • Специальное упоминание жюри «БАНГАРАНГ», режиссер Джулио Мастромауро (Италия)
  • Приз зрительских симпатий «Выбор крымчан» лучшему фильму Конкурса игрового кино, в соответствии с результатами опроса зрителей — «ВО ЧРЕВЕ ТИГРА», режиссер Джатла Сиддартха, Индия, США, Китай, Индонезия
  • Приз зрительских симпатий «Выбор крымчан» лучшему фильму Конкурса документального кино, в соответствии с результатами опроса зрителей — «БАНГАРАНГ», режиссер Джулио Мастромауро (Италия)
  • Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «ЗА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРОФЕССИИ ДОКУМЕНТАЛИСТА И ВОПЛОЩЕНИЕ НА ЭКРАНЕ СИЛЫ И КРАСОТЫ ГЛУБИННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» — режиссеру Елене Демидовой за фильм «Остров Ноехон» (Россия)
  • Специальный приз Министерства Культуры Республики Крым «ЗА БЛИСТАТЕЛЬНОЕ И ПРАВДИВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОДВИГА И ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ НАШЕЙ СТРАНЫ» — «9 секунд», режиссер Олег Штром (Россия).

Фестиваль «Евразийский мост» проходит с 2016 года. В 2014 году на презентации картины «Солнечный удар» Никита Михалков предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым.

источник: пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост»

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