В Ялте оперативники раскрыли кражу с банковской карты

В Ялте в дежурную часть полиции поступило заявление от 42-летней местной жительницы о том, что неустановленное лицо с ее банковского счета похитило около 5 тыс. рублей. В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя местная жительница.
Установлено, что женщина обнаружила чужую банковскую карту и решила воспользоваться ею в корыстных целях. Она направилась в ближайшие магазины и совершала покупки, используя бесконтактный способ оплаты, — рассказали в МВД по РК.
В ходе обыска дома у подозреваемой была обнаружена и изъята банковская карта.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы, — отметили в полиции.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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