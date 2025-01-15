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В Ялте организовали круглосуточный прием птиц, пострадавших в результате ЧС в Керченском проливе
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте организовали круглосуточный прием птиц, пострадавших в результате ЧС в Керченском проливе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 15.01.2025

Соответствующее поручение дала глава администрации Ялты Янина Павленко при посещении пункта помощи птицам на базе «РЭО-1» (ул. Красных Партизан, 26).

Искренне благодарю всех небезразличных ялтинцев и людей, которые приезжают к нам из других регионов на помощь. Сейчас у нас хорошая динамика – выживаемость достаточно высокая. Всем необходимым пункт обеспечен, однако от помощи волонтеров не откажемся – они нужны для мониторинга пляжей, поимки птиц, помывке их и транспортировке. Эту работу систематизируем – важно, чтобы координация шла из единого центра. Ответственный – заместитель председателя Ялтинского городского совета Евгений Хрычёв. Номер +7 978 779 10 90, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Также глава администрации Ялты сообщила, что в городе в целом корректируется подход к ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе – прорабатываются зоны ответственности, совершенствуется алгоритм действий.

Напомню, у нас работают 39 мониторинговых групп, которые состоят из сотрудников администрации, территориальных органов, сотрудников МЧС, санаторно-курортного комплекса (за всеми пользователями и собственниками пляжей закрепляем участки), а также волонтеров. Ежедневно обследуется 59 километров пляжной полосы – на наличие птиц, которым необходимо оказать помощь и, конечно же, на предмет мазутных пятен. Дважды в день – свод информации, — сказала Янина Павленко. 

По словам главы администрации Ялты, на сегодня стабильная ситуация на побережье сохраняется, но город готов к различным сценариям. Очень важно не допустить выброса мазута на берег, собрав его в море – отмывать гальку проблематично.

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В Ялте организовали круглосуточный прием птиц, пострадавших в результате ЧС в Керченском проливе В Ялте организовали круглосуточный прием птиц, пострадавших в результате ЧС в Керченском проливе

Информацию о пострадавших птицах, животных, загрязнении прибрежной зоны можно сообщить по в ЕДДС по телефонам: +79789014112, +7 3654 239383.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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