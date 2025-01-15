В Ялте организовали круглосуточный прием птиц, пострадавших в результате ЧС в Керченском проливе

Также глава администрации Ялты сообщила, что в городе в целом корректируется подход к ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе – прорабатываются зоны ответственности, совершенствуется алгоритм действий.

Напомню, у нас работают 39 мониторинговых групп, которые состоят из сотрудников администрации, территориальных органов, сотрудников МЧС, санаторно-курортного комплекса (за всеми пользователями и собственниками пляжей закрепляем участки), а также волонтеров. Ежедневно обследуется 59 километров пляжной полосы – на наличие птиц, которым необходимо оказать помощь и, конечно же, на предмет мазутных пятен. Дважды в день – свод информации, — сказала Янина Павленко.

По словам главы администрации Ялты, на сегодня стабильная ситуация на побережье сохраняется, но город готов к различным сценариям. Очень важно не допустить выброса мазута на берег, собрав его в море – отмывать гальку проблематично.

Информацию о пострадавших птицах, животных, загрязнении прибрежной зоны можно сообщить по в ЕДДС по телефонам: +79789014112, +7 3654 239383.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта