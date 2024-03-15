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В Ялте открылась Х юбилейная выставка российских производителей РосЭкспо
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте открылась Х юбилейная выставка российских производителей РосЭкспоКрым

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 14:24 15.03.2024

В Ялте состоялось открытие Х юбилейной выставки российских производителей РосЭкспоКрым. Выставочная площадка продемонстрирует российский производственный потенциал нескольких отраслей, в том числе перерабатывающей и пищевой промышленности из разных регионов страны.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Министерство сельского хозяйства вновь на коллективном стенде представило продукцию более 20 крымских сельхозтоваропроизводителей Республики Крым.  Это и популярные крымские вина, и напитки, и крафтовые в том числе редкие трюфельные сыры, колбасные и молочные изделия, крымские десерты, сладости, мороженное, крымский мед и многое другое. Все продукцию можно продегустировать, — цитирует пресс-служба врио министра.

Алиме Зарединова также рассказала о том, что в течение нескольких дней в рамках мероприятия запланирована обширная деловая и культурная программа.

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Так, 15 марта с 12:00 до 14:00 состоится «Биржа контактов» — профессиональная бизнес встреча торговых сетей и ритейлеров с отечественными производителями.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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