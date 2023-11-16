В Ялте открылась научно-практическая конференция «Нюрнбергский процесс: история и современность»  

В Ялте состоялось открытие VIII Международного научного форума «Нюрнбергский процесс: история и современность», приуроченного к 78-й годовщине проведения судебного процесса над военными преступниками нацистской Германии.

От имени Государственного Совета Республики Крым, к участникам и гостям форума обратился первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс:

Великая Отечественная война стала величайшей трагедией для советского народа. Наш долг — сохранить о ней правду и не допустить попыток пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса, возложить вину за разжигание всемирного военного пожара на страны и народы, подвергшиеся вероломному нападению гитлеровской военной машины и понесшие в результате наибольшие жертвы, занизить роль нашей страны в достижении общей победы над нацизмом.

В своей речи вице-спикер крымского парламента отметил, что Нюрнбергский процесс и поныне сохраняет свое историческое значение. Его решения особенно актуальны сегодня, когда открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, предпринимаются циничные попытки уравнять жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешников.

Все это оскорбляет память миллионов жертв, серьезно угрожает фундаментальным принципам защиты прав человека. Этим жестоким преступлениям была дана однозначная оценка Нюрнбергским военным трибуналом — им нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. И нынешнее, и будущие поколения должны понимать, к каким чудовищным последствиям приводит попустительство нацизму, хранить историческую правду, противодействовать всем попыткам пересмотра вклада нашей страны в Великую Победу, — сказал Ефим Фикс.

Он также отметил важность проведения конференции, объединившей представителей органов государственной власти, научных и экспертных кругов и пожелал участникам конференции продуктивной работы интересных дискуссий и успехов.

Основной практической задачей конференции станет выработка рекомендаций органам государственной власти, научным и образовательным организациям, а также институтам гражданского общества, относительно популяризации истории 20 века, правильной оценки исторических фактов, поддержки авторитета международного права и важности достоверной информации об итогах Второй Мировой войны, которую сейчас пытаются переписать.

Организаторы форума: университет прокуратуры Российской Федерации, Государственный Совет Республики Крым, Крымское региональное отделение Ассоциации юристов России и Черноморской ассоциацией международного сотрудничества.

Это уже VIII конференция, которая проходит с целью популяризации знаний о правдивых итогах Второй Мировой войны и недопущение ревизии, а также умаления решений Нюрнбергского трибунала в контексте современного международного права.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК, ВК КАФЕДРА ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ. ГПА. г. Ялта