В Ялте открыли площадку для подготовки к ГТО

Установка площадки стала возможной благодаря субсидии в рамках реализации Госпрограммы развития физкультуры и спорта в РК. Новый спортивный объект появился на улице Карла Маркса, 17.
Площадка рассчитана на подготовку к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На 180 квадратах с резиновым покрытием установлены 12 тренажеров — разноуровневые турники, брусья, рукоход с возможностью пользования маломобильными группами граждан.
Открывая площадку, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский отметил, что в Ялте спорт уже действительно стал нормой жизни:
А у ялтинцев будет возможность готовиться к сдаче нормативов ГТО в еще более комфортных и современных условиях. Спасибо Министерству спорта Республики Крым, Администрации города Ялта, депутатскому корпусу за развитие спорта в регионе.
Уверена, что благодаря такой площадке в Ялте значительно увеличится количество обладателей золотых значков ГТО, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
источник: Ялтинский городской совет
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