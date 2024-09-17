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В Ялте открыли площадку для подготовки к ГТО
фото: пресс-служба Ялтинского городского совета

В Ялте открыли площадку для подготовки к ГТО

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:01 17.09.2024

Установка площадки стала возможной благодаря субсидии в рамках реализации Госпрограммы развития физкультуры и спорта в РК. Новый спортивный объект появился на улице Карла Маркса, 17.

Площадка рассчитана на подготовку к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На 180 квадратах с резиновым покрытием установлены 12 тренажеров — разноуровневые турники, брусья, рукоход с возможностью пользования маломобильными группами граждан.

Открывая площадку, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский отметил, что в Ялте спорт уже действительно стал нормой жизни:

А у ялтинцев будет возможность готовиться к сдаче нормативов ГТО в еще более комфортных и современных условиях. Спасибо Министерству спорта Республики Крым, Администрации города Ялта, депутатскому корпусу за развитие спорта в регионе.

Уверена, что благодаря такой площадке в Ялте значительно увеличится количество обладателей золотых значков ГТО, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.  

источник: Ялтинский городской совет 

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