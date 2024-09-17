В Ялте открыли площадку для подготовки к ГТО

Открывая площадку, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский отметил, что в Ялте спорт уже действительно стал нормой жизни:

А у ялтинцев будет возможность готовиться к сдаче нормативов ГТО в еще более комфортных и современных условиях. Спасибо Министерству спорта Республики Крым, Администрации города Ялта, депутатскому корпусу за развитие спорта в регионе.

Уверена, что благодаря такой площадке в Ялте значительно увеличится количество обладателей золотых значков ГТО, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.