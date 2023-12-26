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В Ялте открыли секцию высокотехнологичного студенческого спорта

В Ялте открыли секцию высокотехнологичного студенческого спорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:23 26.12.2023

Крымский федеральный университет открыл первую секцию высокотехнологичного студенческого спорта на базе Гуманитарно-педагогической академии – филиала вуза в г. Ялта. Секция оснащена всем необходимым для развития новых спортивных дисциплин: гонок дронов, спортивного лазертага и VR-технологий в спорте.

Это первый такой проект на Южном берегу Крыма, и я уверен, что совместно с администрацией города и министерством спорта мы толкнём вперёд новое высокотехнологичное направление. На постоянной основе будет работать секция, в которой оборудовано пространство для занятий по обучению полётам на дронах. По запросу мы будем приезжать сюда с командой для проведения соревнований по спортивному лазертагу и интенсивов в области дрон-рейсинга, – цитирует пресс-служба вуза руководителя проекта КФУ «Высокотехнологичный студенческий спорт» Игоря Бойко.  

В Ялте открыли секцию высокотехнологичного студенческого спорта В Ялте открыли секцию высокотехнологичного студенческого спорта В Ялте открыли секцию высокотехнологичного студенческого спорта В Ялте открыли секцию высокотехнологичного студенческого спорта В Ялте открыли секцию высокотехнологичного студенческого спорта

В рамках открытия секции специалисты Центра беспилотных летательных систем Крымского федерального университета провели мастер-класс по управлению специальным дроном, используемым для полётов в закрытых пространствах, а также рассказали о нюансах и тонкостях подготовки пилотов. После прошёл первый турнир по спортивному лазертагу среди студентов Гуманитарно-педагогической академии.

Мы очень рады открытию секции. Сегодня это новое направление в спорте, актуальное для всей России. Думаю, что наши ребята, в том числе и студенты колледжа, готовы откликнуться на такие мероприятия, – подчеркивает директор Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Горбунова.

Проект «Высокотехнологичный студенческий спорт» реализуется в Крымском федеральном университете в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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источник: пресс-служба КФУ

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