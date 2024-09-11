В Ялте открыли скульптуру «Теперь вместе навсегда»

Скульптура «Теперь вместе навсегда» создана в память о «ялтинском Хатико»-псе Мухтаре. Как напоминает глава администрации Ялты Янина Павленко, Мухтар стал настоящим символом верности и преданности.
Его первого хозяина забрало море — многие годы он приходил на берег и вглядывался в горизонт. И даже после того, как принял заботу нового хозяина, уличного музыканта, которому подпевал на набережной… Его не стало в прошлом году. Скульптурную композицию в память об этой истории подарить городу решил известный российский скульптор, автор памятников многим историческим персонам Александр Рукавишников. Планируем установить ее на набережной. Там, где ялтинцы и гости города так часто видели нашего Мухтара, — говорит Янина Павленко.
Об истории знаменитый скульптор Александр Рукавишников узнал от ялтинцев через соцсети. Она тронула его до глубины души, так как его самого всю жизнь окружают собаки. Процесс установки скульптуры по просьбе Александра Рукавишникова курировал его давний соратник, Почётный гражданин Ялты Владимир Попелянский.
Верные четвероногие были со мной в мастерской и непосредственно во время работы над скульптурой – возможно, поэтому она получилась такой проникновенной, живой и очень понравилась второму хозяину Мухтара – трубачу Виктору Малиновскому, — отмечает Владимир Попелянский.
В день официального открытия скульптуры в память о своём друге и напарнике Виктор Малиновский исполнил несколько композиций.
От имени всех ялтинцев благодарю Александра Иулиановича за этот подарок городу, а также всех, кто был задействован в процессе, — обращается к причастным глава администрации Ялты Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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