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В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023»

В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:05 05.06.2023

3 июня в Южнобережном зональном центре военно-патриотического и спортивного воспитания Регионального отделения ДОСААФ России РК в городе Ялта состоялось открытие программы «Юнармейское лето -2023», которую несколько лет подряд реализует ДОСААФ России.

В июне месяце, пока работают пришкольные оздоровительные лагеря в общеобразовательных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, занятия с воспитанниками и курсантами Ассоциации ВПК ДОСААФ России будут проходить только в рамках занятий выходного дня и плановых занятий в военно-спортивных клубах ДОСААФ Ялта. С 1 июля по 19 августа будут формироваться еженедельные сборы (занятия  с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00), в составе 10-15 человек, с усиленной физической и военно-спортивной подготовкой, для ялтинских юношей и девушек в возрасте 8-17 лет. Инструкторам оборонной организации есть, что рассказать и показать, а нашей молодежи есть, что услышать и научится чему-то новому и полезному в жизни, — отмечают в ДОСААФ России РК в городе Ялта. 

Уточняющую информацию и вопросы по комплектованию учебных отделений можно получить у старшего инструктора: Александра: +7 978 853 97 86, или у инструкторов военно-спортивных клубов на странице МО ДОСААФ Ялта: https://vk.com/club123890007

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В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023» В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023» В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023» В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023» В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023» В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023»

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