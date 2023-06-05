В Ялте открыли «Юнармейское лето-2023»

3 июня в Южнобережном зональном центре военно-патриотического и спортивного воспитания Регионального отделения ДОСААФ России РК в городе Ялта состоялось открытие программы «Юнармейское лето -2023», которую несколько лет подряд реализует ДОСААФ России.

В июне месяце, пока работают пришкольные оздоровительные лагеря в общеобразовательных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, занятия с воспитанниками и курсантами Ассоциации ВПК ДОСААФ России будут проходить только в рамках занятий выходного дня и плановых занятий в военно-спортивных клубах ДОСААФ Ялта. С 1 июля по 19 августа будут формироваться еженедельные сборы (занятия с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00), в составе 10-15 человек, с усиленной физической и военно-спортивной подготовкой, для ялтинских юношей и девушек в возрасте 8-17 лет. Инструкторам оборонной организации есть, что рассказать и показать, а нашей молодежи есть, что услышать и научится чему-то новому и полезному в жизни, — отмечают в ДОСААФ России РК в городе Ялта.