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В Ялте открылись Молодёжные центры «Точка опоры»
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте открылись Молодёжные центры «Точка опоры»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:03 04.03.2025

В Ливадийском дворце и в Алупке на территории храма Архангела Михаила 2 марта открылись отделения молодёжно-просветительского центра «Точка опоры».

Сердце проекта – в  «Новом Херсонесе», а его филиалы начали работу в Ливадийском дворце-музее, в храме Архангела Михаила (Алупка), а также в Симферополе. Прекрасное духовное начинание получило благословение митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Уверена, открытие таких пространств очень важно для подрастающего поколения – здесь идеалы добра и веры воспринимаются ярче, ведь о них говорят на понятном для молодежи языке, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Общаться с молодым поколением будут опытные в духовной жизни христианские учёные, священники, известные писатели, режиссёры, специалисты в области информационных технологий. Всего будет восемь направлений работы, включая богословские, исторические, психологические лекции, беседы о построении отношений в семье, дискуссии на различные темы. Задача центров – помочь найти правильные ориентиры в жизни, свой творческий и профессиональный путь.

Ливадийский молодёжный центр представляет собой уютное кафе-лекторий. Там будут проходить интересные встречи, угостят чаем с пирожными, в свободной творческой атмосфере юноши и девушки смогут найти единомышленников. В зеркальном отражении всё, что станет происходить в Херсонесе, повторится и в остальных «Точках опоры».

Это одно из самых важных событий в области молодёжной политики Ялты, Крыма и всей России. Помогать молодому поколению найти свою точку опоры в жизни – наша главная задача», — отметил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский, который принял участие в открытии центра в Ливадии.

Новые центры призваны объединить единомышленников, разделяющих ценности и стремящихся к высоким целям. Здесь молодежь сможет найти поддержку, вдохновение и возможность реализовать самые смелые мечты. Центр станет тем местом, где можно развить творческие навыки, обрести знания, которые помогут преодолеть любые трудности и найти призвание, – сказала начальник Департамента образования и молодёжной политики Администрации Ялты Наталья Гладченко, которая приняла участие в открытии центра в Алупке.

На прямой линии из «Нового Херсонеса» выступил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а из Ливадийского кластера молодёжного центра будущих участников проекта и гостей мероприятия приветствовал руководитель Ливадийского отделения иеромонах Никодим (Северинов): «… необходимо живое, действенное образовательное общение с молодежью, которая должна осознать свое значение в этом мире. Хочется, чтобы идея митрополита Тихона прижилась, и с этой точки опоры мы увидели, как меняется исторический ландшафт будущего великой России. Современная молодежь с тем ограниченным количеством времени, которое они могут посвятить морально-нравственному становлению и душе, своим христианским корням, заполняется пустотой — оттуда трагедия общества. Цель не стоит — воцерквить. Это произойдет само по себе, если мы будем говорить с молодыми людьми на понятном им языке».

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Старший священник Крестовоздвиженского храма протоиерей Димитрий Мурзюков также поделился мнением о новом проекте:

Важно, что здесь есть дух свободы, и каждый человек непринужденно приходит сюда, раскрывается сам и раскрывает многие истины, без которых он не сможет быть полноценным, самодостаточным и реализованным. Святая Русь станет более очевидной и понятной для тех, кто ещё находится за церковной оградой…

Молодёжные центры будут работать ежедневно с 10 марта. Вся информация о проекте здесь

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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