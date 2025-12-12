В Ялте открывают новогодние ярмарки и ёлочные базары

Ялта: ул. Пионерская, напротив ЗАГСа; ул. Киевская, в районе остановки общественного транспорта «Овощной рынок»; ул. Кирова, в районе дома №150А; ул. Тимирязева, в районе дома № 43А; ул. Маршака, в районе кинотеатра «Спартак»; ул. Московская, 6, напротив магазина «Яблоко»; ул. Московская, в районе цирка; ул. Московская, сквер «Юбилейный».

посёлки: Массандра, ул. Южнобережное шоссе, в районе остановки «Дружба», поворот на хладокомбинат; Гурзуф, ул. Соловьева, в районе дома №5.

Кроме того, в Ялте откроются две специальные ярмарочные площадки, где можно будет найти всё для праздника и уникальные подарки. С 11 декабря по 3 января на пересечении с улицей Пальмиро Тольятти развернулась праздничная ярмарка: ёлочные украшения и игрушки; подарочные наборы и сувениры из стекла и керамики; искусственные ели; карнавальные костюмы и маски; бенгальские огни и хлопушки (кроме пиротехники).

А для ценителей уникальных вещей с 25 декабря по 11 января у стелы городам-побратимам на Набережной им. В.И. Ленина будет работать ярмарка мастеров. На 56 торговых местах мастера представят эксклюзивные изделия ручной работы: авторские сувениры из керамики, текстиля и кожи; украшения и аксессуары; художественные картины и многое другое.

Все торговые точки будут обеспечены электроэнергией и соответствуют требованиям санитарных норм, правил торговли и благоустройства.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта