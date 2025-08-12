В Ялте отметили День города

История города удивительная и многогранная. Начиная с небольшого греческого поселения на берегу Черного моря и до современного курорта с развитой инфраструктурой. Огромный вклад в благополучие родного города вносите вы, дорогие местные жители. Ежедневно вы отдаёте нашей любимой Ялте частичку своей души. Низкий вам поклон за активную гражданскую позицию и участие в жизни города. Пусть наша Ялта процветает и благоустраивается! С каждым годом становится только прекраснее. Желаю всем мира, гармонии, любви, благополучия и всего самого наилучшего. С Днём города! Будьте счастливы, — отметил в своём поздравлении Глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Дважды в год мы с особой нежностью чествуем любимую Ялту: камерно и по-домашнему в апреле, когда она обрела статус города, и в августе – вместе с нашими гостями. Это чудесный повод поблагодарить их за то, что выбрали для отдыха именно Ялту – один из красивейших уголков планеты. Наша задача – приложить максимум усилий, чтобы дорогие гости всем сердцем полюбили Ялту и всегда хотели вернуться! От всей души желаю всем ялтинцам крепкого здоровья, достатка, благополучия, нашим гостям – массы положительных впечатлений и отличного отдыха С праздником, друзья! С Днём города, — в свою очередь подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.

В этом году основные праздничные мероприятия традиционно состоялись в субботу в центре города, а также на Васильевском озере, где силами Городского подростково-молодёжного центра была организована обширная семейная программа с мастер-классами, спортивными эстафетами и другие активности. Учитывая, что в эту же субботу также отмечался День физкультурника, на стадионе «Авангард» состоялась массовая зарядка. Также традиционно в День города ялтинцы и гости курорта могли бесплатно посетить муниципальные музеи — окунуться в мир чудес на «Поляне сказок» или познакомиться с богатым наследием города в Историко-литературном музее.

Город отмечает свой День рождения! От всей души поздравляем всех жителей и гостей Ялты! Администрация и Ялтинский городской совет подготовили множество сюрпризов. Например, гуляя по Набережной, гости праздника смогут увидеть театрализованное путешествие по истории Крыма — от эпохи Екатерины Великой до наших дней, — подчеркнул заместитель главы администрации города Ялта Ренард Кутковский, открывая кульминационную, вечернюю часть Дня города.

На площади Советской особый подарок ялтинцам и гостям города преподнёс Симфонический оркестр Ступинской филармонии под руководством заслуженного артиста Московской области Дмитрия Тарасова и с участием солистов филармонии — заслуженного артиста России Эдуарда Страхова, а также Петра Кислицина, Марка Салазанова, Юлии Сапроновой, Кирилла Штарка. Ступинские музыканты подарили ялтинцам и гостям города невероятный по накалу энергии вечер хитов отечественной рок-музыки.

А набережная Ялты в это же время превратилась в главную сцену для уникального карнавального шоу «Таврический вояж» от театра «Трикстер», работающего в «Новом Херсонесе». В театрализованном шоу легко угадывались гигантские фигуры Пушкина, Айвазовского, Ахматовой, Гоголя, Александра III, и многих других персонажей, как существовавших в реальности, так и мифических. Все они буквально оживали в ярком дефиле на восьми локациях ялтинского променада и буквально погружали в историю Крыма и России.

Уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя покорил зрителей спектаклями «Олень-Король» и «ЛЮбоффь», а в другом конце набережной ещё одни гости из Города-Героя исполняли любимые песни из советских кинофильмов, в том числе снятых в Ялте. Также традиционно у памятника В. И. Ленину под аккомпанемент Ялтинского театра духовой музыки участники народного театра исторического танца «Феерия» добавляли вечеру изысканности и романтики.

Праздник продолжился и в воскресенье. В кинотеатре «Сатурн» состоялся премьерный показ документального фильма Сергея Сардыко «Ялта художника Бочарова», перед которым главный герой картины — Почётный гражданин Ялты Сергей Бочаров провёл творческую мини-встречу со зрителями и ответил на интересующие их вопросы. В самом фильме, художник через свои картины раскрывает свою любовь к Ялте, уникальной природе, и конечно — жителям, как прошлого, так и настоящего. Вечером на площади Советской состоялся ещё один концерт Симфонического оркестра Ступинской филармонии. В этот раз звучали произведениями патриотической направленности, мелодии и песни из кинофильмов, а также композиции советской и российской эстрады.

«Благодарю всех, кто присоединился к празднованию и помог создать такую невероятную атмосферу! Спасибо тем, кто в этом году выбрал Ялту для отдыха! Ещё раз с праздником, друзья!», — обратилась к жителям, гостям, артистам и организаторам праздника глава администрации города Ялта Янина Павленко.

источник информации и фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта