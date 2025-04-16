В Ялте отправились на службу первые призывники весенней кампании

Отправляем первых весенних призывников на срочную службу в Вооруженные Силы России. Сегодня их около 30 – молодые, красивые, с горящими глазами. Наши защитники! Уверена, ребята с честью справятся с поставленными задачами. Желаю крепкого здоровья, сил, бодрости духа! Ну а мы ждем вас дома, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ялтинские призывники будут проходить срочную службу в Крыму или ближайших регионах – Ростовской области и Краснодарском крае. Треть призывников попадёт в учебные части для освоения современной техники и получения военно-учётной специальности. В зону СВО призывников направлять не будут.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта