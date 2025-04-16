Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | В Ялте отправились на службу первые призывники весенней кампании
Новости Республики
В Ялте отправились на службу первые призывники весенней кампании
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте отправились на службу первые призывники весенней кампании

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 15:18 16.04.2025

В Ялте торжественно прошла первая весенняя отправка призывников на службу в Вооруженные силы Российской Федерации. У военкомата собрались призывники. Руководил торжественным мероприятием военный комиссар Ялты капитаном Андрей Носов.

Отправляем первых весенних призывников на срочную службу в Вооруженные Силы России. Сегодня их около 30 – молодые, красивые, с горящими глазами. Наши защитники! Уверена, ребята с честью справятся с поставленными задачами. Желаю крепкого здоровья, сил, бодрости духа! Ну а мы ждем вас дома, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко. 

Ялтинские призывники будут проходить срочную службу в Крыму или ближайших регионах – Ростовской области и Краснодарском крае.  Треть призывников попадёт в учебные части для освоения современной техники и получения военно-учётной специальности. В зону СВО призывников направлять не будут.

Узнайте больше:  «Помним, благодарим, гордимся!»: в Крыму студенты и мастера пряничного дела дарят ветеранам подарки

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

голоса
Оцените материал
Просмотры: 20

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: армия России

армия России
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x