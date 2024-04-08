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В Ялте отремонтировали 18 000 квадратных метров дорог
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте отремонтировали 18 000 квадратных метров дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:28 08.04.2024

По информации главы администрации города Янины Павленко завершаются работы по ремонту дороги на ул. Винодела Егорова.

Здесь заменят около 8500 квадратов дорожного полотна. Всего в этом году охватим 56 улиц по всему муниципалитету — это более 57 тысяч квадратных метров, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Ремонт проводит МБУ «ДЭУ» за средства городского бюджета. Как сообщил руководитель МБУ Вадим Порошин, ремонтные работы начались в феврале и на сегодняшний день уже отремонтировано- 18 000 кв.м.:

Завершили ремонт на пер. Дарсановский, улицы Дмитриева, Красных партизан, Цветочную и Щепкина в Алупке. После дороги в Массандре начинаем замену асфальта на улицах Малышева, Ленинградской, Суворовской.

Завершить ремонт всех дорог планируется к осени.

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Напомним, что еще 12 дорог, протяженностью почти 14 км, будут отремонтированы за республиканские деньги.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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