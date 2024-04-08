В Ялте отремонтировали 18 000 квадратных метров дорог

По информации главы администрации города Янины Павленко завершаются работы по ремонту дороги на ул. Винодела Егорова.
Здесь заменят около 8500 квадратов дорожного полотна. Всего в этом году охватим 56 улиц по всему муниципалитету — это более 57 тысяч квадратных метров, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Ремонт проводит МБУ «ДЭУ» за средства городского бюджета. Как сообщил руководитель МБУ Вадим Порошин, ремонтные работы начались в феврале и на сегодняшний день уже отремонтировано- 18 000 кв.м.:
Завершили ремонт на пер. Дарсановский, улицы Дмитриева, Красных партизан, Цветочную и Щепкина в Алупке. После дороги в Массандре начинаем замену асфальта на улицах Малышева, Ленинградской, Суворовской.
Завершить ремонт всех дорог планируется к осени.
Напомним, что еще 12 дорог, протяженностью почти 14 км, будут отремонтированы за республиканские деньги.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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