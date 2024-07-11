В Ялте отремонтировали 27 000 квадратных метров дорог

По информации главы администрации города Янины Павленко, в муниципалитете уже отремонтировано почти половина из запланированных 57 тысяч квадратных метров дорог.
Завершили укладку 3 тысяч квадратных метров нового асфальта на Блюхера (район дома №40). Идут работы по фрезеровке на улицах Стахановской, Казанцева, Ворошилова, в переулках Юности и Красноармейском. К концу года сделаем 43 дороги на территории всего муниципалитета. И это только силами МБУ «ДЭУ» — еще ряд улиц будет отремонтирован по линии Минтранса Крыма, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
По словам главы администрации Ялты, идет активная работа по формированию реестра «плохих дорог» с включением их в график ремонтов.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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С тегами: дороги Крыма