В Ялте озаботились состоянием пешеходных переходов

Прокуратура Ялты совместно с работниками городского отдела ГИБДД провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки установлены факты ненадлежащего содержания пешеходных переходов, в частности, отсутствие дорожной разметки, знаков, неисправность светофора и иные несоответствия техническим регламентам более чем на 60 участках автомобильных дорог. В целях устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре.