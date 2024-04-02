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В Ялте озаботились состоянием пешеходных переходов

В Ялте озаботились состоянием пешеходных переходов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:11 02.04.2024

Прокуратура Ялты совместно с работниками городского отдела ГИБДД провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки установлены факты ненадлежащего содержания пешеходных переходов, в частности, отсутствие дорожной разметки, знаков, неисправность светофора и иные несоответствия техническим регламентам более чем на 60 участках автомобильных дорог. В целях устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре.

В Ялте озаботились состоянием пешеходных переходов

Фактическое устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.

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В Ялте озаботились состоянием пешеходных переходов

Фото: прокуратура РК.

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