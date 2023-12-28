В Ялте озвучили итоги конкурса «Тайны елочных игрушек»

Все игрушки, изготовленные нашими детками, уже отправлены на фронт для создания праздничного настроения нашим защитникам. От всей души благодарю ребят за участие в конкурсе и поздравляю с наступающими праздниками! — цитирует пресс-служба начальника Департамента образования и молодежной политики Ренарда Кутковского.