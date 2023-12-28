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В Ялте озвучили итоги конкурса «Тайны елочных игрушек»

В Ялте озвучили итоги конкурса «Тайны елочных игрушек»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:27 28.12.2023

В последние дни уходящего года в Ялте подвели итоги муниципального конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Тайны елочных игрушек», который прошел с 20 ноября по 15 декабря на базе МБУДО «ЦДЮТТ». Свои работы представили 468 детей от 5 до 18 лет из 32 образовательных учреждений в номинациях: «Ретро-игрушка», «Символ Нового 2024 года», «Игрушки. Дед Мороз и Снегурочка».

Все игрушки, изготовленные нашими детками, уже отправлены на фронт для создания праздничного настроения нашим защитникам. От всей души благодарю ребят за участие в конкурсе и поздравляю с наступающими праздниками! — цитирует пресс-служба начальника Департамента образования и молодежной политики Ренарда Кутковского.  

Ознакомиться с полным списком победителей можно на сайте Департамента образования и молодежной политики  по ссылке https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/7835bf440b6f420a8fc8db39777b6808

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