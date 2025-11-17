В Ялте — патриотическая донорская акция «Служу России»

Организаторами донорской акции традиционно выступают ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система». Целью акции является привлечение общественного внимания к развитию безвозмездного донорства крови, здорового образа жизни, воспитания патриотизма, милосердия и любви к Родине, а также вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга и пополнение стратегически важного запаса крови. Донорство ежедневно спасает тысячи людей. Переливание крови или медикаменты на основе донорской крови помогают спасти и продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур, она жизненно необходима во время стихийных бедствий, катастроф, чрезвычайных ситуаций. В период проведения Специальной военной операции кровь необходима и нашим защитникам. Поэтому сейчас особенно приветствуется командное донорство: организаций, предприятий, общественных объединений, коллективов, — отмечают организаторы акции.

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Перед сдачей крови обязателен лёгкий завтрак. Возраст доноров – от 18 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта