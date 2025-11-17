Прямо сейчас:
В Ялте - патриотическая донорская акция «Служу России»
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте — патриотическая донорская акция «Служу России»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:34 17.11.2025

Патриотическая донорская акция «Служу России» приурочена к Всероссийскому дню призывника и проходит в Ялтинском филиале «Центр крови» с 17 по 21 ноября.

Организаторами донорской акции традиционно выступают ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система». Целью акции является привлечение общественного внимания к развитию безвозмездного донорства крови, здорового образа жизни, воспитания патриотизма, милосердия и любви к Родине, а также вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга и пополнение стратегически важного запаса крови. Донорство ежедневно спасает тысячи людей. Переливание крови или медикаменты на основе донорской крови помогают спасти и продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур, она жизненно необходима во время стихийных бедствий, катастроф, чрезвычайных ситуаций. В период проведения Специальной военной операции кровь необходима и нашим защитникам. Поэтому сейчас особенно приветствуется командное донорство: организаций, предприятий, общественных объединений, коллективов, — отмечают организаторы акции. 

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Перед сдачей крови обязателен лёгкий завтрак. Возраст доноров – от 18 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

