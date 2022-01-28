В Ялте планируют отремонтировать 33 дворовых территории

В Ялте в рамках регионального проекта Формирование комфортной городской среды, Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым на 2022 год запланировано выполнить работы по комплексному благоустройству 33 дворовых территорий по адресам:

ул. Васильева, 2, 4, 9, 11, 13, 15, 17;

ул. Тренева, 3;

ул. Киевская, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Московская, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 53;

ул. К. Маркса, 11, корп. 1, корп. 2;

ул. Спендиарова, 4, 8.

Как пояснил заместитель главы администрации города Ялта Игорь Красий, работы по благоустройству планируется завершить до конца года. Средства на эти цели будут выделены из бюджета города Москвы.

Также в рамках этой же муниципальной программы запланировано благоустройство (капитальный ремонт) трех общественных территорий — площади Советская (проектно-сметная документация была разработана в 2021 году), площади «Дружба» в Массандре и площади 8 платанов в Форосе, — цитирует пресс-служба Игоря Красий.

Кроме этого, до конца года Департаментом по вопросам ЖКХ запланировано:

разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту подпорных стен на территории муниципального образования по адресам: ул. Суворовская, 15, 25, 31, ул. Блюхера, 40, ул. Речная, 4а, 4б, ул. Садовая, 28.

продолжить работы по благоустройству детских игровых и спортивной площадки в пгт Кореиз (ул. 16 сентября, д. 1 «В», ул. Маяковского, д. 16), пгт Гурзуф (ул. Подвойского, д. 20, ул. Соловьева, д. 18), г. Ялта (ул. Кривошты, д. 16, ЮБШ, д. 13-15), пгт Форос (ул. Космонавтов, 24-26, спортивная площадка);

продолжить работы по восстановлению дорожного покрытия 25 внутридворовых проездов по адресам: в пгт Массандра — ул. В. Егорова, 13, ул. Стахановская, 40; в пгт Гурзуф — ул. Санаторная, 41, ул. Соловьева, 3, ул. Соловьева, 1; в пгт Кореиз — ул. Маяковского, 14, ул. Родниковая, 14, ул. Южная, 54; в п. Оползневое — ул. Нагорная, в пгт Гаспра — ул. Школьная/ Тамарлы, 6/24, а также в Ялте — ул. Володарского, 5, ул. Цветочная, р-н д. 6 к д. 7, ул. Фурмана, 4, ул. Кирова, 35, ул. Красноармейская, 48-54, ул. Кривошты, 2-5, ул. Крупской, 19, ул. Прибрежная, 1-5, ул. Свердлова, 10, ул. Свердлова, 75, ул. Спендиарова, 9, ул. Строителей, 7/ул. Щербака, 17, ул. Суворовская, 19, 21, 23, 25, 27, ул. Халтурина, 18, ул. Пироговская, 3.

Выполнить все эти работы планируется до конца 2022 года. Средства на их реализацию заложены в рамках муниципальной программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта