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В Ялте по «горячим следам» раскрыт угон автомобиля
Фото: МВД по РК

В Ялте по «горячим следам» раскрыт угон автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:50 31.10.2023

Между прочим, не ВАЗа, а «Мазды».

В Ялте задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Как сообщили в МВД по РК, преступление раскрыто по «горячим следам».

В полицию города Ялты с сообщением об угоне автомобиля Mazda обратилась 38-летняя местная жительница. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска совместно с сотрудниками кинологической службы с привлечением служебной собаки, по «горячим» следам личность злоумышленника установлена и он задержан. Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний местный житель, который пояснил, что совершил угон с целью мести на почве возникших личных неприязненных отношений с мужем владелицы автомобиля, — рассказали в МВД по РК.

Сотрудниками полиции автомобиль марки «Mazda» изъят и возвращен законной владелице. Дознавателем отдела полиции № 2 «Ливадийский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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