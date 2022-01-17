В Ялте по «горячим следам» задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В Ялте в полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо похитило принадлежащий ему автомобиль ВАЗ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин иностранного государства.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил боковое стекло припаркованного автомобиля и проник в салон. Далеко мужчина уехать не смог, так как был слишком пьян. Транспортное средство бросил, забрав с собой видеорегистратор. Злоумышленник направился домой, где и был задержан сотрудниками полиции, — сообщили в МВД по РК.

Подозреваемый рассказал полицейским, что, употребив алкогольную продукцию, у него возникло желание покататься на автомобиле. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.

Отделом дознания ОП № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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