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В Ялте поблагодарили волонтёров за спасение кошки Муси

В Ялте поблагодарили волонтёров за спасение кошки Муси

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:46 27.02.2025

С участниками сообщества «Помощь животным» встретились Глава муниципального образования – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко.

Отдельные слова благодарности они выразили активистке Екатерине Гуренковой, которая до последнего боролась и собрала команду, чтобы отправиться на поиски животного в море. Она же первая и услышала ее пронзительное мяуканье.

Мурчащая красавица стала настоящим символом добра! И веры в то, что наш мир прекрасен. А прекрасным его делают ЛЮДИ, которые могут не только сострадать, но и решительно действовать в нужный момент. У Муси не было ни единого шанса спастись там, на скале, если бы не те, кто верил в чудо и, по сути, совершил его своими руками, — говорит Янина Павленко.

Мир не без добрых людей! Вся страна в едином порыве переживает за Мусю. Ситуация со спасением кошки показала, что россияне — люди с самыми большими сердцами. Давайте быть добрыми не только к животным, но и друг к другу. Спасибо всем за участие в судьбе Муси. Уверен, она найдет свой дом и хорошие заботливые руки, — отметил Константин Шимановский.

Руководство Ялты находится на постоянной связи с волонтерами. Сейчас главный вопрос, который нужно решить – где после лечения и восстановления будет жить Муся. Варианта два: оставить ее на Ласточке (она живет там 10 лет и является негласным символом достопримечательности) или найти ласковые руки и уютный дом для нее. Волонтеры «Переправы» готовы установить на «Ласточке» кошкин дом.

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Так как сообщество «Помощь животным» активно участвует в судьбе уличных кошек, Янина Павленко передала 100 тысяч рублей – этого хватит на стерилизацию 50 четверолапых. И ежемесячно за счет администрации будут оперироваться столько же.

Дальше – большие планы на сотрудничество. Предложила Екатерине официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант администрации. Вопрос важный, держу на личном контроле! Ну а Мусе – здоровья и счастливых восьми жизней, — подытожила глава администрации. 

В Ялте поблагодарили волонтёров за спасение кошки Муси

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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