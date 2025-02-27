В Ялте поблагодарили волонтёров за спасение кошки Муси

Отдельные слова благодарности они выразили активистке Екатерине Гуренковой, которая до последнего боролась и собрала команду, чтобы отправиться на поиски животного в море. Она же первая и услышала ее пронзительное мяуканье.

Мурчащая красавица стала настоящим символом добра! И веры в то, что наш мир прекрасен. А прекрасным его делают ЛЮДИ, которые могут не только сострадать, но и решительно действовать в нужный момент. У Муси не было ни единого шанса спастись там, на скале, если бы не те, кто верил в чудо и, по сути, совершил его своими руками, — говорит Янина Павленко. Мир не без добрых людей! Вся страна в едином порыве переживает за Мусю. Ситуация со спасением кошки показала, что россияне — люди с самыми большими сердцами. Давайте быть добрыми не только к животным, но и друг к другу. Спасибо всем за участие в судьбе Муси. Уверен, она найдет свой дом и хорошие заботливые руки, — отметил Константин Шимановский.

Руководство Ялты находится на постоянной связи с волонтерами. Сейчас главный вопрос, который нужно решить – где после лечения и восстановления будет жить Муся. Варианта два: оставить ее на Ласточке (она живет там 10 лет и является негласным символом достопримечательности) или найти ласковые руки и уютный дом для нее. Волонтеры «Переправы» готовы установить на «Ласточке» кошкин дом.

Так как сообщество «Помощь животным» активно участвует в судьбе уличных кошек, Янина Павленко передала 100 тысяч рублей – этого хватит на стерилизацию 50 четверолапых. И ежемесячно за счет администрации будут оперироваться столько же.

Дальше – большие планы на сотрудничество. Предложила Екатерине официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант администрации. Вопрос важный, держу на личном контроле! Ну а Мусе – здоровья и счастливых восьми жизней, — подытожила глава администрации.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта