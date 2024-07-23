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В Ялте почтили память пограничников, погибших в Афганистане

В Ялте почтили память пограничников, погибших в Афганистане

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:02 23.07.2024

13 июля 1993 года и 18 августа 1994-го года на 12-й погранзаставе 117-го пограничного отряда, стоявшего на таджикско-афганской границе, героически погибли 32 воина-пограничника — наших соотечественников.

В память о них в Соборе Александра Невского была отслужена панихида, которую провели Благочинный Ялтинского церковного округа, Почётный гражданин города Ялта, протоиерей Адам Дмитренко, настоятель храма Св. Нины пгт в пгт. Гаспра протоиерей Константином Дмитренко и духовенства собора.

На панихиде присутствовали члены Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации», ветераны- пограничники и прихожане собора.

По окончании панихиды, заместитель председателя Правления КРО «АР ПОиС РФ», заместитель председателя Крымской общественной организации ветеранов пограничников полковник Александр Коваленко в своём выступлении подробно рассказал о героических днях сражений пограничников 13.07.1993г. и 18.08. 1994г., поимённо назвал погибших. Благодаря мужеству, отваге и вере в Отечество воины- пограничники не сдали своих боевых позиций и не допустили прохода врагов через границу. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга шестерым пограничникам присвоено звание «Герой России», 29 человек награждены медалями «За личное мужество», 17 человек — медалями «За отвагу». По окончании мероприятия участники панихиды возложили цветы к мозаичному образу Святого благоверного князя Александра Невского, расположенного на фасаде собора.

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По информации председателя Правления КРО «АРПОиС Российской Федерации» генерал-майора С.Т. Невзорова

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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