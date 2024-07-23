В Ялте почтили память пограничников, погибших в Афганистане

На панихиде присутствовали члены Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации», ветераны- пограничники и прихожане собора.

По окончании панихиды, заместитель председателя Правления КРО «АР ПОиС РФ», заместитель председателя Крымской общественной организации ветеранов пограничников полковник Александр Коваленко в своём выступлении подробно рассказал о героических днях сражений пограничников 13.07.1993г. и 18.08. 1994г., поимённо назвал погибших. Благодаря мужеству, отваге и вере в Отечество воины- пограничники не сдали своих боевых позиций и не допустили прохода врагов через границу. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга шестерым пограничникам присвоено звание «Герой России», 29 человек награждены медалями «За личное мужество», 17 человек — медалями «За отвагу». По окончании мероприятия участники панихиды возложили цветы к мозаичному образу Святого благоверного князя Александра Невского, расположенного на фасаде собора.

По информации председателя Правления КРО «АРПОиС Российской Федерации» генерал-майора С.Т. Невзорова

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта