В Ялте подросток сорвался с 4 этажа заброшенного здания

Школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина 13 «А» города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж. В настоящее время несовершеннолетний находится в реанимационном отделении. У него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Следствием тщательным образом проверяются все обстоятельства произошедшего: назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию, — сообщили в пресс-службе ведомства.