В Ялте подросток сорвался с 4 этажа заброшенного здания
фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

В Ялте подросток сорвался с 4 этажа заброшенного здания

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 25.11.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту травмирования 14-летнего юноши.

Школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина 13 «А» города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж. В настоящее время несовершеннолетний находится в реанимационном отделении. У него диагностирован  перелом ноги, челюсти, шок первой степени. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.  Следствием тщательным образом проверяются все обстоятельства произошедшего: назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Также будет дана оценка обстановке в семье несовершеннолетнего и воспитательному процессу. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

