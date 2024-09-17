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В Ялте подвели итоги III Фестиваля любительских театров
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте подвели итоги III Фестиваля любительских театров

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 11:05 17.09.2024

В Доме-музее А. П. Чехова в Ялте завершился III Фестиваль любительских театров, который был посвящён 125-летию переезда писателя в свой ялтинский дом. В этом году мероприятие пользовалось большой популярностью у жителей и гостей города и, буквально, на каждом спектакле был аншлаг. Фестиваль, отмечают специалисты, впечатлил зрителей не только талантливыми выступлениями, но и разнообразием творческих коллективов.

В течение пяти дней на Фестивале любительских театров в гостях у Антона Павловича свое творчество демонстрировали семь театральных коллективов. Открыла Фестиваль театральная студия «Сам себе режиссер» Ялтинской средней школы №12 под руководством Светланы Анатольевны Васильцовой. Вместе с юными артистами гости смогли прикоснуться к творчеству великого драматурга и переживали вместе с героями его рассказов «Дачники», «Хористка» и «После театра».

Программа второго дня Фестиваля была посвящена юным зрителям. В зале литературной экспозиции Дома-музея А.П. Чехова состоялась театральная миниатюра «Как Незнайка профессию выбирал» в постановке Театральной студия «Импровизация» Ялтинской  средней школы №10, под руководством Светланы Владимировны Кравцовой. И от души повеселились вместе с героями спектакля «Сказка о попе и работнике его Балде»,  в постановке независимого театра «Партал», под руководством Артема Александровича Шкалаберды.

Третий день Фестиваля открыл Театр-книги БИ-6 Ялтинской централизованной библиотечной системы под руководством Елены Николаевны Киселевой. Артисты заинтриговали зрителей скандальной историей «Что случилось в Брикмилле» по пьесе Джона Бойнтона Пристли.

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Четвертый день фестиваля зачаровал зрителей моноспектаклем, посвященным творчеству крымского живописца и графика, народного художника Украины Якова Александровича Басова в постановке Театра «Антре» им. И. Ф. Токмакова Кореизского поселкового клуба Ялтинской централизованной клубной системы. Руководитель театра, а также исполнительница главной роли в спектакле – Елена Бондаренко.

Завершили программу Фестиваля коллективы, впервые принимавшие участие в Фестивале. Музыкально-театральная студия «Образ» Центра развития творчества детей и юношества, руководитель – Ольга Анатольевна Костенко с театральными миниатюрами «Бумажная история» и «Однажды на чердаке». А также студенческий театр «Чайка» Херсонского государственного педагогического университета. Руководитель Мария Кравцова. Спектакль «Три звезды и три стула» по одноименной пьесе Валентина Красногорова.

В рамках церемонии закрытия фестиваля творческим коллективам были вручены памятные дипломы и подарки. Члены жюри выразили благодарность руководителям коллективов, участникам и зрителям за их активное участие в проведении фестиваля и выразили надежду, что из года в год фестиваль будет становиться все более популярным среди зрителей и театральных коллективов.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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