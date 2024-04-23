В Ялте подвели итоги муниципального этапа конкурса «Семейный очаг – 2024»

Так, семья Бархатовых (школа №11) представила свои таланты игрой на скрипке, чтением стихотворения «Как хорошо быть бабушкой!», музыкальным номером. Дружная семья Ходковых (школа №12) представила музыкальную визитку. Девиз этой семьи: «Мы семья – большая сила, Вместе мы непобедимы».

Компетентное жюри оценивало культуру исполнения, находчивость команд, эрудицию, полноту раскрытия темы.

По решению жюри конкурса победителем стала семья Бархатовых. Призером — многодетная семья Ходковых из ялтинской средней школы №12 с углубленным изучением иностранных языков. Все семейные коллективы получили грамоты от Департамента образования и молодежной политики за формирование православных взглядов на семью и семейные ценности, и подарки.

По информации методиста МКУ-МУ «Городской методический кабинет Департамента образования и молодёжной политики Администрации города Ялта Республики Крым» Веры Машковской

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта