В Ялте подвели итоги муниципального этапа конкурса «Семейный очаг – 2024»

Муниципальный этап республиканского конкурса семейных школьных команд «Семейный очаг – 2024» состоялся 19 апреля в ялтинской средней школе №11.
Организаторами конкурса выступили Департамент образования и молодежной политики администрации Ялты, городской методический кабинет при поддержке Благочинного церквей ялтинского округа, протоиерея Адама Дмитренко, Ялтинского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Указом Президента Российской Федерации 2024 год объявлен Годом семьи. Этот конкурс был организован несколько лет назад Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, Симферопольской и Крымской епархией с целью возрождения духовных традиций семейного воспитания, формирования православных взглядов на семью и семейные ценности, воспитания уважения к старшему поколению, реализации Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Участие в конкурсе приняли многодетные семьи, дети которых учатся в №11 и №12 школах.
Семейная жизнь – это многодневный труд, любовь, признательность, семейные традиции. В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. Эти ценности – основа крепкой и счастливой семьи, — сказал в своем приветственном слове протоиерей, настоятель храма святых царственных страстотерпцев, помощник благочинного по образованию Михаил Петров.
Семья – это алмаз, ограненный любовью, залог стабильности и процветания, источник понимания и поддержки. Проведение таких конкурсов возрождает духовные традиции семейного воспитания, восстанавливает доверие между поколениями, формирует в молодежной среде осознанное отношение к построению будущей семьи, — отметила, обращаясь к участникам конкурса заместитель председателя жюри, директор Ялтинского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Татьяна Шевченко.
Конкурсная программа состояла из 3-х туров: визитной карточки команды «Знакомьтесь, моя семья!», викторины на знание традиций православного семейного воспитания — «Православные традиции моей семьи» и «Таланты моей семьи».
Так, семья Бархатовых (школа №11) представила свои таланты игрой на скрипке, чтением стихотворения «Как хорошо быть бабушкой!», музыкальным номером. Дружная семья Ходковых (школа №12) представила музыкальную визитку. Девиз этой семьи: «Мы семья – большая сила, Вместе мы непобедимы».
Компетентное жюри оценивало культуру исполнения, находчивость команд, эрудицию, полноту раскрытия темы.
По решению жюри конкурса победителем стала семья Бархатовых. Призером — многодетная семья Ходковых из ялтинской средней школы №12 с углубленным изучением иностранных языков. Все семейные коллективы получили грамоты от Департамента образования и молодежной политики за формирование православных взглядов на семью и семейные ценности, и подарки.
По информации методиста МКУ-МУ «Городской методический кабинет Департамента образования и молодёжной политики Администрации города Ялта Республики Крым» Веры Машковской
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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