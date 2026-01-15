В Ялте подвели итоги новогодних праздников

В целом, по словам главы ялтинской администрации, Ялта хорошо завершила год практически по всем показателям, но в полном масштабе не удалось навести идеальный порядок на территории.

Досконально разберем вопрос, в том числе и с нашими подрядчиками. Задача – оценить эффективность работы, правильность охвата территории и кратность уборки, для понимания, что нам нужно изменить для достижения тех целей, которые ставит перед нами Глава Республики и мы сами, — подчеркивает глава администрации Ялты и добавила, что «хромает» работа со старшими домов. — Обзвоны показали, что практически половина из них не знает, кто из моих замов и депутатов закреплён за МКД. Будет исправлено в ближайшее время.

Непогода в последние дни вновь «прошлась» по береговой зоне. В Гурзуфе из-за шторма пострадала западная часть набережной, а на Массандровском пляже шторм выбил несколько валунов в районе «Ковра». Но в целом выстроенная в прошлом году защита доказала свою эффективность. Тем не менее, Янина Павленко поручила специалистам терорганов и Управления ГО ЧС еще раз обойти территорию и составить подробный список повреждений инфраструктуры.

Подписана новая штатная структура администрации, над которой командно работали долгое время. Первоочередными задачами, помимо комфорта жителей, является развитие региона как курорта, а также устойчивое социально-экономическое развитие – как комплексно территориально, так и точечно.

Кроме того, ведется работа над созданием органа, который наведет порядок в управлении общежитиями.

В регионе их числится 4, но по факту так, как должно, не работает ни одно. Готовимся к ремонту здания на Халтурина, где кроме комнат также будет расположен ПВР – об этом расскажу отдельно, — отметила Янина Павленко.

Все итоги строительным объектам будут подведены на ближайшем техсовете, а на следующей неделе пройдет оперативно-хозяйственное совещание, где вместе с общественниками глобально обсудят все, что удалось достичь в 2025 году и над чем еще предстоит поработать.

источник: пресс-служба администрации Ялты