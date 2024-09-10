В Ялте подвели итоги реализации нацпроектов

Парки Ялтинского округа стали лидерами по благоустройству зон для отдыха граждан в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За годы реализации нацпроекта проведено благоустройство 22 общественных территорий, а до конца текущего год планируется завершить капитальный ремонт еще 2-х территорий. К каждой местности, учитывая горно-рельефную почву применена особая стилистика, которая гармонично сочетает в себе исторически архитектурный образ и создаёт пример современной, уютной и комфортабельной общественной зоны для приятного времяпровождения.

В 2020 году Ялта одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и выиграла федеральный грант на благоустройство Площади Советской. Центральное общественное пространство города очень преобразилось и стало главным местом отдыха и досуга для жителей и гостей Ялты. Основной изюминкой и важным центральным элементом площади города стал светомузыкальный фонтан. В северной части площади, вдоль Дома торговли появился амфитеатр и полноценная зеленая зона. На новой сцене будут проходить концерты и праздничные мероприятия. Высажены многолетние деревья и созданы многоярусные миксбордеры в зеленых островках. А в южной части площади сохранена существующая классическая планировка и места отдыха в тени.

А уже до конца 2024 года завершатся работы по благоустройству Милютинского парка — ещё одного победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Будет благоустроено 2,5 га территории с сохранением зелёных насаждений и минимальным асфальтированием. В парке появится амфитеатр и сцена для мероприятий, спортивные и детские площадки, памп-трек для велосипедистов, новое мощение, малые архитектурные формы, современное освещение, парковка и многое другое.

В сезоне-2024 популярный курорт Южного берега Крыма – Алупка – встречал гостей обновлённым историческим центром. Здесь провели масштабную реконструкцию, благодаря которой городу вернули аутентичный облик XIX века и создали новые точки притяжения. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На выделенные федеральные субсидии – а это более 250 млн рублей – в 2023-2024 годах в Алупке был разработан и внедрён дизайн-код, а основные объекты туристического показа объединены в единое архитектурно-культурное пространство. В рамках первой очереди реконструирован исторический пешеходный маршрут протяжённостью около 1 км, начинающийся от главного входа на территорию Воронцовского дворца. Благодаря ремонту исторических зданий, установке знаков навигации, обновлению в едином стиле фасадов и рекламных вывесок, оснащению мест для проведения праздничных городских мероприятий, озеленению и декорированию общественных пешеходных зон создан единый исторический стиль города.

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» также выполнялись работы по благоустройству пляжей и развитию инфраструктуры туризма в пгт. Кореиз, Симеиз, Форос и Курпаты, пляжа санатория «Мисхор», Санатория «Ай-Петри», Санатория «Дюльбер», ООО «Парк «Форос», гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» и пляжа «Дельфин» в пгт Ливадия. Кроме того, в 2022 году созданы дополнительные места отдыха и теневые зоны у бассейна с частичной заменой шезлонгов в спа-центре отеля «Zazerkalie» и аквапарке «Атлантида». Также проведена установка качелей на плато горы Ай-Петри, выполнено благоустройство территории «Черепашье озеро» путем укладки дорожек, установки урн, табличек со шрифтом Брайля и качелей.

Основу спортивной инфраструктуры Республики Крым составляют общедоступные объекты — спортивные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы. Так, в апреле 2022 года благодаря нацпроекту «Демография» в Ялте введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард». На территории Ялтинского городского округа прежде не было спортивного объекта такого высокого уровня. Стадион мечты и главная спортивная площадка Южного берега Крыма значительно преобразилась после реконструкции и способна принимать соревнования самого высокого уровня. На базе стадиона занимаются более 1200 ребят. Новое здание с залами, трибуна на 4000 мест, входная группа, дорожки, поле для метания. Здесь размещены отделения футбола, регби, лёгкой атлетики, шахмат, спортивной борьбы, спортивной гимнастики, акробатики и центра тестирования ГТО. Теперь у ялтинских спортсменов есть прекрасная возможность тренироваться в максимально комфортных условиях и спортивными достижениями прославлять родной город и республику.

В Республике Крым ведётся и масштабная работа по обновлению дорожной инфраструктуры, включающая в себя ремонт автодорог и мостовых сооружений по южному берегу Крыма для комфортного и безопасного передвижения крымчан и гостей полуострова. С 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ялте выполнен ремонт 4 автомобильных дорог и завершаются работы по ремонту 1 мостового перехода. Ремонт дорожной инфраструктуры обеспечивает бесперебойное и безопасное движение между населенными пунктами и регионами, улучшая транспортную доступность и комфорт для жителей и туристов. В рамках реконструкции путепровода на автомобильной дороге Симферополь — Алушта – Ялта со сроком реализации до конца 2024 года, дорожники уже провели бетонирование и гидроизоляцию мостового полотна, устройство тротуаров, установку барьерных и перильных ограждений, что повышает прочность и долговечность сооружения.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в сферу культуры становится одной из национальных целей. Это предоставляет широкие возможности для становления отрасли культуры как части цифровой экономики, преодоления неравенства в степени доступности культурных благ. По нацпроекту «Культура» созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в Доме-музее им. А.П. Чехова, Ливадийском дворце-музее и Массандровском дворце.

Современное техническое оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2020 году получила Ялтинская детская музыкальная школа им. А.А. Спендиарова. Технически оснащён в 2022 году и Ялтинский историко-литературный музей. Для обеспечения сохранности и хранения музейных фондов музея, а это более 160 тысяч музейных предметов были приобретены металлические шкафы и сейфы, экспозиционные витрины, аудиогиды, сенсорные столы и картотека для хранения графики.

Уже второй год подряд благодаря нацпроекту на базе Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника работает виртуальный концертный зал, оснащённый современным мультимедийным оборудованием для трансляции знаковых культурных мероприятий классической и современной музыки из ведущих залов России. А для обслуживания сельского населения Ялтинского городского округа был приобретён передвижной многофункциональный культурно-досуговый центр (автоклуб). Данный мобильный комплекс предназначен для проведения различного рода культурно-досуговых мероприятий на открытых пространствах. Комплекс трансформируется в концертную площадку со сценой, а также оснащен современным профессиональным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием с автономным источником бесперебойного питания.

Национальный проект «Образование» предполагает оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. За годы реализации нацпроекта открыты 6 структурных подразделений Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях Ялтинского городского округа. Данные центры способствуют повышению качества образования в школах, расширяют возможности обучающихся в освоении учебных предметов, знакомят детей с программированием, робототехникой и 3D-моделированием.

Ялтинские школьники теперь охвачены и деятельностью по инженерным направлениям — от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов благодаря открытию 2-х технопарков «Кванториум». Современные технопарки допобразования открыли на базе Ялтинской средней школа №2 «Школа будущего» и Ялтинской средней школы-лицей №9».

Обновлена материально-техническая база и в Ялтинской коррекционной школе. Специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями уже второй год подряд позволяет преподавательскому составу школы формировать информационную компетентность детей с особенностями в развитии, развивать и активизировать познавательную деятельность школьников через использование активных методов учебной работы.

Крымские предприятия благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, помощи в выходе на экспорт и устранении административных барьеров. На сегодняшний день внедрение практик бережливого производства и повышения производительности труда в Ялтинском городском округе применяют на 3-х предприятиях: ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма, ООО «Альфатер Крым» и ООО «Гарант-СВ».

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)