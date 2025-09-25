Прямо сейчас:
В Ялте помогают жителям, чьё жильё пострадало во время непогоды
Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:01 25.09.2025

Большое совещание провел заместитель Председателя Совета министров Республики Альберт Куршутов с участием первого заместителя Председателя Госсовета Крыма Андрея Козырева, депутата Госсовета Жанны Кислицы, Главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского, главы администрации Ялты Янины Павленко, представителей Фонда капремонта, подрядчика, депутатов и заместителей главы администрации, которые закреплены за пострадавшими домами.

Ремонт кровли идет сейчас в 42 домах региона. В непогоду гидроизоляционную защиту сдуло ветром – в итоге в той или иной степени пострадали 28 квартир в 13 домах. Обошли все, составили акты. Подрядчик заверил, что все вопросы будут решены в ближайшее время – владельцам квартир либо выплатят компенсацию, либо сделают ремонт, — подчеркнула Янина Павленко.

На важности завершить ремонт кровель до затяжных дождей сделал акцент заместитель Председателя Совета министров Республики Альберт Куршутов. Подрядчик заверил, что все в завершающей стадии. Несколько домов будут готовы уже в ближайшие дни, остальные чуть позже, но крайний срок для всех – 15 октября.

Кроме того, присутствующие обсудили несовершенство подхода к ремонтным работам, когда одновременно, а не поэтапно вскрываются все крыши. Кроме того, к ремонту, после соблюдения всех процедур с документами, подрядчик приступает достаточно поздно и не всегда успевает к сезону дождей. Вопрос на контроле руководства Республики Крым и города Ялта.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

