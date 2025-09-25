В Ялте помогают жителям, чьё жильё пострадало во время непогоды

На важности завершить ремонт кровель до затяжных дождей сделал акцент заместитель Председателя Совета министров Республики Альберт Куршутов. Подрядчик заверил, что все в завершающей стадии. Несколько домов будут готовы уже в ближайшие дни, остальные чуть позже, но крайний срок для всех – 15 октября.

Кроме того, присутствующие обсудили несовершенство подхода к ремонтным работам, когда одновременно, а не поэтапно вскрываются все крыши. Кроме того, к ремонту, после соблюдения всех процедур с документами, подрядчик приступает достаточно поздно и не всегда успевает к сезону дождей. Вопрос на контроле руководства Республики Крым и города Ялта.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта