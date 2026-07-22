В Ялте после ночной атаки ВСУ выгорели 7 квартир

Сегодня ночью вражеский (украинский) БПЛА ударил во многоэтажку в Ялте. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир. Огонь тушили 4 часа, — написала она в своем Telegram-канале.

В Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ по многоквартирному дому выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. Об этом рассказала советник главы Крыма Ольга Курлаева. Напомним, при ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек , сообщил ранее советник главы республики Олег Крючков. Трое ялтинцев находятся в больнице тяжелом состоянии.

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