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В Ялте после ночной атаки ВСУ выгорели 7 квартир
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Ялте после ночной атаки ВСУ выгорели 7 квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:13 22.07.2026

В Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ по многоквартирному дому выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. Об этом рассказала советник главы Крыма Ольга Курлаева. Напомним, при ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек, сообщил ранее советник главы республики Олег Крючков. Трое ялтинцев находятся в больнице тяжелом состоянии.

Сегодня ночью вражеский (украинский) БПЛА ударил во многоэтажку в Ялте. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир. Огонь тушили 4 часа, — написала она в своем Telegram-канале.

По информации Курлаевой, также частично обрушился фасад дома. Подразделения МЧС России эвакуировали 350 человек.

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Всем пострадавшим оказывается поддержка и помощь — ситуация находится на контроле главы Республики Крым, подчеркнула она.

источник: РИА Новости Крым

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