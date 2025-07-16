В Ялте правоохранители проверяли торговые объекты, которые реализуют алкоголь

В результате проведенных мероприятий в 10 торговых объектах полицейские выявили нарушения. Среди них – продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота, отсутствие товарно-транспортных накладных, незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). По итогам рейда полицейскими из незаконного оборота изъято более 158 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них: 57,7 литра крепких спиртных напитков (10,5 л. водки, 1,2 л. коньяка, 5 л. вина, 4 л. шампанское, 37л. настойки), более 100 литров пива. В отношении всех нарушителей составлены протоколы о нарушении административного законодательства, санкции которых предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа с конфискацией товара, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Дополнительно полицейские провели профилактические мероприятия с гражданами, вручено около 500 памяток «как не стать жертвой мошенничества».

Напоминаем, что согласно статьи 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 21.04.2025) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», запрещен оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, а также товарно-транспортная накладной.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым