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В Ялте преддверии Дня народного единства пройдёт Донорская акция

В Ялте преддверии Дня народного единства пройдёт Донорская акция

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 31.10.2023

В преддверии российского государственного праздника 3 ноября в Ялте с 8:30 до 12:00 пройдёт донорская акция.

Организаторами мероприятия выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Управление культуры Администрации города Ялта, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система», Ялтинское местное отделение партии «Единая Россия».

Присоединиться к мероприятию и добровольно сдать кровь на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров – от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.

День народного единства напоминает нам об единстве и сплочённости нашего многонационального народа. Единство начинается с малого – с готовности помочь бескорыстной сдачей крови, спасти чью –то жизнь! Донорское движение в Ялте — это объединение людей, которые могут и хотят поделиться частичкой себя, сдать кровь для сохранения здоровья и спасения жизни других людей. Это благородно. А во многих случаях жизненно необходимо. Быть донором – значит спасать жизнь! — отмечает донор, заместитель директора МБУК  «ЯЦКС» Екатерина Дёмина. 

 

В Ялте преддверии Дня народного единства пройдёт Донорская акция

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С тегами: здравоохранение Крыма

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