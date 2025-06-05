Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Ялте представители 10 стран подпишут документ об охране культурного наследия для ООН
Новости Республики
В Ялте представители 10 стран подпишут документ об охране культурного наследия для ООН
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Ялте представители 10 стран подпишут документ об охране культурного наследия для ООН

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:41 05.06.2025

Представители десятка стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии «Потенциал туризма — ставка на наследие».

В мероприятии принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии. В числе организаторов конференции — всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ).

Представители России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции в том числе примут Декларацию о Цели устойчивого развития «Культура и наследие».

Знаю, что многим из вас было непросто приехать. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, — сказал он. — Главное — выстроить личные отношения между администрациями городов разных стран.

Аксенов отметил, что в Крыму находится более 5 тысяч объектов культурного наследия, здесь есть, что посмотреть.

В свою очередь генеральный секретарь «ОГМВ-Евразия» Расих Хазитов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что организация такого мероприятия, идея которого принадлежит главе администрации Ялты Янине Павленко, была делом непростым.

Это был вызов. Международная обстановка непростая, не всякий может приехать в Ялту, некоторые отказались из-за логистики, из-за опасений по поводу безопасности, некоторые из-за того, что их правительства не разрешают городам участвовать в конференциях на территориях, которые они считают спорными, — заметил Хазитов.

Основная цель официальной части мероприятия — подписание Декларации о Цели устойчивого развития » Культура и наследие». Эта декларация затем будет передана в ООН.

Наша цель — устойчивое развитие в области культуры. На сегодняшний день этого нет. Это очень важно. Именно в Ялте находится самое большое в Крыму количество объектов культурного наследия — порядка 600, — сказала Янина Павленко журналистам.

Международная ассоциация «ОГМВ-Евразия» является партнером ООН. Российская сторона считает Ялту местом проведения конференции в год 80-летия Великой Победы весьма символичным, ведь знаменитая Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля — на которой было принято решение о создании ООН, прошла именно здесь.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов наградили добровольцев отряда «Барс-Крым»

Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.

Помимо официальных мероприятий, участников конференции в Ялте ждет большая экскурсионная программа по Крыму, а также дегустация местных вин и кухонь крымских народов.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и мир

Крым и мир

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.