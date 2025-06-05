В Ялте представители 10 стран подпишут документ об охране культурного наследия для ООН

Представители десятка стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии «Потенциал туризма — ставка на наследие».

В мероприятии принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии. В числе организаторов конференции — всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ).

Представители России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции в том числе примут Декларацию о Цели устойчивого развития «Культура и наследие».

Знаю, что многим из вас было непросто приехать. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, — сказал он. — Главное — выстроить личные отношения между администрациями городов разных стран.

Аксенов отметил, что в Крыму находится более 5 тысяч объектов культурного наследия, здесь есть, что посмотреть.

В свою очередь генеральный секретарь «ОГМВ-Евразия» Расих Хазитов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что организация такого мероприятия, идея которого принадлежит главе администрации Ялты Янине Павленко, была делом непростым.

Это был вызов. Международная обстановка непростая, не всякий может приехать в Ялту, некоторые отказались из-за логистики, из-за опасений по поводу безопасности, некоторые из-за того, что их правительства не разрешают городам участвовать в конференциях на территориях, которые они считают спорными, — заметил Хазитов.

Основная цель официальной части мероприятия — подписание Декларации о Цели устойчивого развития » Культура и наследие». Эта декларация затем будет передана в ООН.