В Ялте представители 10 стран подпишут документ об охране культурного наследия для ООН

В мероприятии принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии. В числе организаторов конференции — всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ).
Представители России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции в том числе примут Декларацию о Цели устойчивого развития «Культура и наследие».
Знаю, что многим из вас было непросто приехать. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, — сказал он. — Главное — выстроить личные отношения между администрациями городов разных стран.
Аксенов отметил, что в Крыму находится более 5 тысяч объектов культурного наследия, здесь есть, что посмотреть.
В свою очередь генеральный секретарь «ОГМВ-Евразия» Расих Хазитов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что организация такого мероприятия, идея которого принадлежит главе администрации Ялты Янине Павленко, была делом непростым.
Это был вызов. Международная обстановка непростая, не всякий может приехать в Ялту, некоторые отказались из-за логистики, из-за опасений по поводу безопасности, некоторые из-за того, что их правительства не разрешают городам участвовать в конференциях на территориях, которые они считают спорными, — заметил Хазитов.
Основная цель официальной части мероприятия — подписание Декларации о Цели устойчивого развития » Культура и наследие». Эта декларация затем будет передана в ООН.
Наша цель — устойчивое развитие в области культуры. На сегодняшний день этого нет. Это очень важно. Именно в Ялте находится самое большое в Крыму количество объектов культурного наследия — порядка 600, — сказала Янина Павленко журналистам.
Международная ассоциация «ОГМВ-Евразия» является партнером ООН. Российская сторона считает Ялту местом проведения конференции в год 80-летия Великой Победы весьма символичным, ведь знаменитая Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля — на которой было принято решение о создании ООН, прошла именно здесь.
Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.
Помимо официальных мероприятий, участников конференции в Ялте ждет большая экскурсионная программа по Крыму, а также дегустация местных вин и кухонь крымских народов.
источник: РИА Новости Крым
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