В Ялте пресекли незаконную деятельность по хранению наркотических средств

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России «Ялтинское» выявили и пресекли факт незаконного хранения наркотических веществ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили 20-летнего местного жителя, причастного к незаконному хранению наркотических средств. В домовладении подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли два полимерных пакета и бумажный сверток с порошкообразным веществом. По словам задержанного, запрещенные средства он нашел через тайник-закладку, забрал их и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Изъятое было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотические средства: амфетамин общим весом 3,75 грамма и N-метилэфедрон весом 0,33 грамма, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом УМВД России «Ялтинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, в отношении задержанного также составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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