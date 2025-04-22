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В Ялте пресекли сбыт синтетических наркотиков
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Ялте пресекли сбыт синтетических наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:36 22.04.2025

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялте установили причастность 37-летней местной жительницы к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские задержали злоумышленницу в лесном массиве одного из пригородных районов города, которая планировала распространить наркотическое вещество методом «закладок», однако ее деятельность была пресечена.

Установлено, что задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности. При ней обнаружены свертки с порошкообразными веществами, которые она приобрела в Интернет-магазине с целью сбыта.

Изъятый материал был отправлен на исследование, согласно которому предоставленные образцы, общей массой 21,42 г, содержат в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион).

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере).

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Фигурантке грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Злоумышленница привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных псих активных веществ).

В отношении нее избрана мера наказания в виде административного ареста.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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