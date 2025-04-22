В Ялте пресекли сбыт синтетических наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялте установили причастность 37-летней местной жительницы к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Полицейские задержали злоумышленницу в лесном массиве одного из пригородных районов города, которая планировала распространить наркотическое вещество методом «закладок», однако ее деятельность была пресечена.
Установлено, что задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности. При ней обнаружены свертки с порошкообразными веществами, которые она приобрела в Интернет-магазине с целью сбыта.
Изъятый материал был отправлен на исследование, согласно которому предоставленные образцы, общей массой 21,42 г, содержат в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион).
Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере).
Фигурантке грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Злоумышленница привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных псих активных веществ).
В отношении нее избрана мера наказания в виде административного ареста.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму