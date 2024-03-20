В Ялте презентовали фильм Александра «Хирурга» Залдостанова «Русский реактор»

100 лет жизни страны, сжатые до получаса. Фильм смотрели с замиранием сердца, а иногда и со слезами на глазах. Все чёрные и белые страницы истории – от отречения Николая II до становления до становления во главе государства Владимира Путина, герои и предатели, взлёты и падения, достижения и поражения – всё это выстроено в единую линию, — в свою очередь добавила глава администрации Ялты Янина Павленко и уточнила, что в основу фильма легли кадры севастопольского Байк-шоу, дополненные рядом эпизодов, которые ещё больше помогают проникнуться общей идеей.