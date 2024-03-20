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В Ялте презентовали фильм Александра «Хирурга» Залдостанова «Русский реактор»

В Ялте презентовали фильм Александра «Хирурга» Залдостанова «Русский реактор»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 20.03.2024

Премьерный показ фильма «Русский реактор» — в честь 10-летия Воссоединения Крыма с Россией — представили в ялтинском кинотеатре «Сатурн». Проект лично представил его автор.

В Ялте презентовали фильм Александра «Хирурга» Залдостанова «Русский реактор»

Фильм является попыткой осмыслить самые невероятные события ушедшего века, навсегда связанного с преодолениями нашего Отечества. В съемках приняли участие члены мотоклуба, каскадеры, спортсмены, а также крымчане и севастопольцы. В фильме есть энергия и русский дух, который ничем невозможно сломить, — по итогам просмотра отметил Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и поблагодарил Александра Залдостанова за фильм и за его показ в Ялте. 

В Ялте презентовали фильм Александра «Хирурга» Залдостанова «Русский реактор»

100 лет жизни страны, сжатые до получаса. Фильм смотрели с замиранием сердца, а иногда и со слезами на глазах. Все чёрные и белые страницы истории – от отречения Николая II до становления до становления во главе государства Владимира Путина, герои и предатели, взлёты и падения, достижения и поражения – всё это выстроено в единую линию, — в свою очередь добавила глава администрации Ялты Янина Павленко и уточнила, что в основу фильма легли кадры севастопольского Байк-шоу, дополненные рядом эпизодов, которые ещё больше помогают проникнуться общей идеей. 

Александру «Хирургу» Залдостанову вручили специальный памятный знак в честь 10-летия «Крымской весны».

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В свою очередь Александр Залдостанов поблагодарил ялтинцев за радушие, тёплый приём и интерес к фильму, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество, и поздравил ялтинцев с 10-летием Воссоединения Крыма с Россией.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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