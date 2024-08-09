В Ялте презентовали обновленную Доску почета

Продолжился праздник вручением Свидетельств о занесении на городскую Доску Почёта и концертом лучших коллективов Ялты.

СПИСОК

коллективов предприятий, организаций, учреждений и граждан для занесения на Доску почёта муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в 2024 году

СИРОТКИН Вячеслав Вячеславович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда Ялтинского эксплуатационно-технического участка Муниципального бюджетного учреждения «Ялтагорсвет» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. БИЛЬДИНА Валентина Андреевна, начальник отделения почтовой связи Ялта-4 обособленного структурного подразделения Ялтинский почтамт ФГУП «Почта Крыма». ОСИПОВ Юрий Владимирович, заведующий Ялтинскими канализационными очистными сооружениями Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал ЮБК». ХОМЯКОВ Алексей Эскендерович, старший мастер участка № 2ФилиалаГосударственного унитарного предприятия Республики Крым

«Крымтеплокоммунэнерго» в г.Ялта. УСАТОВ Евгений Владимирович, старший пожарный 9 пожарно-спасательной части (г. Ялта) 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главногоуправления МЧС России по Республике Крым, старший сержант внутренней службы. КОЛЕСНИКОВА Виктория Юрьевна, начальник секретной части войсковой части 6919 Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. МАРИНКЕВИЧ Александр Геннадиевич, спасатель, старший смены Ялтинского аварийно-спасательного отряда Государственного казённого учреждения Республики Крым «Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС». ПОБЕРЕЖНАЯ Лилия Борисовна, оператор линии в производстве пищевой продукции 3 разряда Цеха выпуска готовой продукции Акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра». РЫБАЛКА Людмила Александровна, начальник производства Ялтинского хлебокомбината – филиала Акционерного общества «Крымхлеб». ТЕРЕНТЬЕВА Вера Сергеевна, тренер-преподаватель Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике № 1». ЛАМОХИН Вадим Николаевич, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа – учебно-тренировочный центр «Авангард». ЯКУПОВА Вера Борисовна, преподаватель высшей квалификационной категории по направлению «Туризм и гостеприимство» Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени

В.И. Вернадского» в г. Ялте. ЩЕРБИНА Надежда Александровна, индивидуальный предприниматель. ЯЩУК Лариса Анатольевна, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ялтинская детская художественная школа имени Ф.А. Васильева» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. КУЛИКОВА Ольга Владимировна, заведующий филиалом № 6 «Симеизский поселковый клуб» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. НЕЧАЙ Владимир Константинович, заведующий терапевтическим отделением — врач-терапевт Поликлиники № 1 ФГБУ ЯММЦ ФМБА России. ЮСУПОВА Ирина Григорьевна, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Ялтинский экономико-технологический колледж». ДОРОШЕВА Ольга Вячеславовна, учитель-дефектолог Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. ЩЕРБАК Елена Александровна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Солнышко» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. МАКУХА Валерий Николаевич, учитель физической культуры и ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. КОЛОМИЕЦ Александр Владимирович, выпускник 2024 года Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. БОДНЯ Карина Алексеевна, заведующий центром детско- молодёжного досуга Муниципального бюджетного учреждения «Городской подростково-молодёжный центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. СМИРНОВА Наталья Валериевна, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты». ДЕКУШЕВА Лариса Владимировна, директор Государственного автономного учреждения культуры Республики Крым «Ливадийский дворец-музей». ВАСЕЧКО Ольга Святославовна, специалист по социальной работе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ялтинский центр социальных служб для детей, семьи и молодёжи». ВОЕВОДА Светлана Юрьевна, начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым. ГРИЩУК Наталья Владимировна, заместитель начальника отдела

№ 20 Управления Федерального казначейства по Республике Крым. СЛЮСАР Вячеслав Вячеславович, преподаватель художественной студии «АртШторм». ФИНОГЕНОВА Лидия Михайловна, член Ялтинской городской общественной организации «Совет ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов». ЗМИРЛИ Лариса Викторовна, индивидуальный предприниматель. ВЛАСОВА Ольга Игоревна, заместитель начальника отдела судопроизводства по гражданским и административным делам Ялтинского городского суда Республики Крым. РЕУЦКИ Владислав Сергеевич, полицейский взвода № 2 Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ялте, старший сержант полиции. ШВЕЦ Сергей Витальевич, военнослужащий 810-й Отдельной Гвардейской Бригады Морской пехоты Министерства обороны Российской Федерации. КОРНИЕНКО Татьяна Анатольевна, управляющий делами Ялтинского городского совета Республики Крым

Трудовые коллективы:

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (директор Кирилюк Игорь Иванович). Муниципальное унитарное предприятие «Ялтинские тепловые сети» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (директор Котова Ирина Васильевна). Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым «Зеленстрой» (заместитель директора Григориади Александр Александрович). Муниципальное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в г. Ялта (руководитель Хрычёва Анастасия Андреевна). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливадийская средняя школа имени Героя Советского Союза П.А. Рассадкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (директор Семенюк Елена Ивановна). Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (директор Точенюк Жанна Юрьевна). Ялтинская станция скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» (заведующий Клин Виктор Иосифович). ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» (отель «Крымский бризHotel&Villas») (директор Кияев Владимир Александрович). Ялтинская местная общественная организация «Дети войны» (председатель Кирилюк Алиса Михайловна). Благотворительный фонд Боевое братство «Ялта-Юг» Всероссийского союза ветеранов СВО по Республике Крым по городу Ялта (директор Кравченко Александр Александрович).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта